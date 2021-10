Slavlje u domu naše pjevačice: 'Prije 23 godine na Noć vještica zarekli smo se na vječnu ljubav'

Pjevačica i radijska voditeljica Ivana Plechinger Kovačić (48) sa suprugom Brunom Kovačićem ima razlog za slavlje. Naime, prije točno 23 godine supružnici su izmijenili bračne zavjete, a svog vjenčanja Ivana se prisjetila na svom Facebooku.

- Jednom klinci, danas klinci Na noć vještica zarekli se na vječnu ljubav. Tko kaže da tete na metlama ne znaju dobro začarobirati ljubavni napitak? 23 godine - napisala je Plechinger u opisu fotografije koja prikazuje novopečene supružnike na izlazu iz crkve.

Ispod objave odmah su se zaredale čestitke Ivaninih pratitelja. "Sretna godišnjica braka i još puno njih bilo. ", "Napitak za sreću očito imate, nastavite ga i dalje piti ", "Želim vam svu sreću svijeta!", "Od srca čestitam", samo su neki od komentara.

Ivana i Bruno u braku su dobili i dvojicu sinova Jana i Viga. Jan je bivši YouTuber koji je trenutno okupiran studijem glume i lutkarstva na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

- Jana u životu najviše zanimaju gluma i glazba, san mu je biti glumac u mjuziklima. Vigo je pak očaran glazbom, po cijele dane komponira glazbu i to klasičnu. Jako je uspješan u tome i sanja da će postati dirigent ili kompozitor. Jako sam ponosna na njih oboje - kazala je Ivana u jednom od intervjua.

Inače, Ivana je ranije otvoreno progovorila i o zdravstvenim problemima koji su je zadesili. U 39. godini života doživjela je moždani udar, a nedavno se prisjetila i kako je, kada je imala moždani, znala da je u svojoj kući, ali nije znala gdje je, nije znala da joj suprug spava tri metra od nje te joj je vidno polje bilo smanjeno.

Razmišljala je i o tome kako da ode do stuba i odatle doziva supruga jer je tamo bolja akustika, a pritom nije bila svjesna kako suprug leži samo dva metra dalje od nje. – Ništa me nije boljelo samo mi je bilo jasno da se nešto gadno dogodilo – izjavila je Ivana za HRT jednom prilikom . – Tek kad su mi rekli dijagnozu, kad mi je postalo jasno što se dogodilo, pomislila sam: ''Bože dragi, mogla sam umrijeti'' – rekla je Ivana. Ispričala je i kako je izgledalo naručivanje za magnetnu rezonanciju. – Hitno su me naručili na magnet za mjesec dana. Ivana kaže kako misli da je njezina bolest bila najveći udarac za njezina oca. – Mislim da je to mojem tati bio najveći udarac. Mislim da ga je to dokrajčilo jer je nekoliko godina nakon toga umro od srčanog udara - kazala je pjevačica kojoj su suprug Bruno i sinovi trenutno najveća podrška u životu.

