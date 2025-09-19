Prije 20 godina dnevnik je bio sveto mjesto. Danas je naš posao složeniji, i u nekim segmentima, teži nego ikad

U svijetu novinarstva i televizije, u kojem se tempo svakodnevnih događaja mjeri u minutama, rijetko se dogodi da jedna osoba postane simbol postojanosti, profesionalnosti i povjerenja gledatelja. Upravo je to uspjela ostvariti naša sugovornica Ana Brdarić Boljat, koja već više od dva desetljeća živi i diše informativni program RTL-a. Kroz sve te godine svladavala je izazove koje donosi novinarski posao, prolazila kroz stresne, emotivne i nepredvidive trenutke, ali i slavila uspjehe zajedno s kolegama. Njezin profesionalni put svjedoči kako se entuzijazam s početaka može pretvoriti u dugovječnost i stabilnost, a da pritom ne nestane strasti za vijestima i želje da se javnost informira na što kvalitetniji način. Kroz sve ove godine ostala je vjerna informativi jer ju, kako sama kaže, "nosi u krvi". To nije samo posao - to je poziv, način života. Upravo zato gledatelji prepoznaju autentičnost kada stane pred kamere. S partnerom u vođenju, Tomislavom Jelinčićem, čini prepoznatljiv tandem RTL-a Danas, a njihov odnos temeljen na poštovanju i međusobnoj podršci trajao je od prvih reporterskih dana pa sve do danas.