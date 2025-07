Sjećate li se Izetove Bube? Njena životna priča krije tešku tragediju

Bosanskohercegovačka glumica Belma Lizde-Kurt domaćoj je publici najpoznatija po ulozi Radije Bubić - Bube, simpatične pomoćnice obitelji Fazlinović iz popularne serije Lud, zbunjen, normalan. Iako se kroz svoju bogatu karijeru ostvarila prvenstveno kao kazališna glumica, a okušala se i u redateljskim vodama, mnogi je i dalje prepoznaju upravo kao Bubu.

"Gledatelji zbilja vjeruju da Buba postoji. Kad vide mene, Belmu, koja samo radi svoj posao, oni prepoznaju Bubu. Često se ne mogu sjetiti odakle me znaju, ali vide me kao nekog bliskog i dragog. Pitaju me kako sam, kako mi je obitelj, požele mi sve najbolje...", ispričala je jednom prilikom Lizde-Kurt.

FOTO Naša poznata voditeljica zaplakala je kad je ispred crkve ugledala svog budućeg supruga

Iako svoj privatni život drži podalje od medija, poznato je da je prije 14 godina nju i supruga, redatelja Aleša Kurta, zadesila velika tragedija. Njihov sin Jan Isak, tada desetogodišnjak, smrtno je stradao u nesreći tijekom vožnje kajakom u Kanadi. Nakon višesatne potrage pronađen je bez znakova života, a uzrok smrti bile su posljedice promrzlina.

Glumica se nakon gubitka sina u potpunosti posvetila obitelji i radu s djecom. Unatoč bolnom iskustvu, nastavila je predano djelovati u kazalištu i umjetnosti, no priznaje da se nikada u potpunosti nije oporavila od tragedije.