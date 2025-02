Šime će usred ceremonije zatražiti hitan razgovor s produkcijom: 'Neću ovako raditi show'

Nakon što je dočekao dvadeset kandidatkinja u vili na Rodosu, a s nekima od njih odradio i prve razgovore, Gospodina Savršenog Šimu večeras od 21.15 sati na RTL-u čeka prva velika odluka sezone – na prvoj ceremoniji ruža jedna djevojka već mora napustiti vilu. Vremena za prve dojmove bilo je malo, neke djevojke izborile su se za pozornost, dok su neke ostale u sjeni. Od izbacivanja su spašene samo Nina, Vanja i Ana koje su ružu već zaradile tijekom prve večeri.

„Smatram da su večeras ugrožene cure koje ili nisu došle do izražaja ili su došle do izražaja u pogrešnom smislu“, smatrat će Maida.„Bio bi mi blam da idem prva, to bi mi jako na ego udarilo“, poručit će i Glorija. „Pojma nemam što ću“, otkrit će Šime voditeljici Antoniji Blaće. Ceremonija će se bližiti, a Šime neće moći sakriti veliku nervozu. Podjela ruža će krenuti, no njegov će potez ostaviti sve u potpunom šoku. Naime, usred ceremonije će se slomiti i zatražiti hitan razgovor s produkcijskim timom te će im, užurbano hodajući dvorištem vile, govoriti: „Neću ovako raditi show! Neću dijeliti ružu!“

U isto vrijeme, djevojke će ostati zabezeknute razvojem situacije, ne znajući što se događa, a njihova lica reći će sve: „Situacija je napeta, tenzije su u zraku!“ Što je Šime zatražio, kako je izgledao razgovor s produkcijom i tko napušta vilu, otkrit će nova epizoda showa. Četvrtu sezonu 'Gospodina Savršenog' gledajte već sad na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u!