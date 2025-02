Kakva promjena Marije iz 'Života na vagi': Skoro devet mjeseci kasnije s osmijehom i 62 kilograma lakša

Mariju Novak gledatelji su upoznali u osmoj sezoni showa "Život je na vagi" u koji se prijavila kako bi se riješila viška kilograma. Na prvom vaganju vaga je pokazala kako Marija ima 163.1 kilogram, a do kraja showa je izgubila ukupno 58,3 kilograma ili 35,7% tjelesne mase. Nakon završetka showa Marija je nastavila s treninzima i objavljuje često na društvenim mrežama kako napreduje s tjelovježbom i koliko benefita to ima za nju i njezin gubitak kilograma. Podijelila je tako fotografiju vage i otkrila da je od 4. siječnja do 1. veljače izgubila ukupno 7.4 kilograma.

"Danas skoro devet mjeseci kasnije s osmijehom i 62 kilograma lakša", napisala je Marija uz novu fotografiju koju je objavila na Instagram storyju. Povratak iz izolacije showa i susret sa stvarnim svijetom donio joj je i neke bolne odluke, a jedna od njih je bila i razvod od supruga. - O. K. sam, prošla su četiri mjeseca od rastave. Razvod smatram pozitivnom promjenom u svojem životu jer da se nije trebalo dogoditi, ne bi se dogodilo - rekla je nedavno Marija osvrćući se na rastavu. Dodala je kako svojoj rastavi nije dala prostora da shvati da se to zbilja dogodilo jer joj je cijelo vrijeme nakon izlaska iz showa i uoči finala fokus bio na nastavku skidanja kilograma, treninzi i plan prehrane bili su joj prioritet.

– Sada shvaćam da sam rastavljena i super mi je ovakav život, ali mislim da to nisam 100 posto proživjela kako bih to možda proživjela da nije bilo cijelog ovog procesa "Života na vagi". Kad sve ovo prođe, neću razmišljati o ovome što se dogodilo – rekla je Marija. Nedavno je i na društvenim mrežama odgovorila koliko joj je bivši suprug bio podrška tijekom njezine borbe s viškom kilograma. "Da je moj muž bio podrška, ne bih bila rastavljena. Najveća podrška bili su moji roditelji, obitelj i nekoliko prijatelja. Hvala na pitanju", odgovorila je Marija.