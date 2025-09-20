Naši Portali
D DIPLINZI

Šibenski bend okrenuo novo poglavlje, zaraznom energijom osvajaju scenu

D Diplinzi
Foto: Promo
1/3
Autor
Samir Milla
20.09.2025.
u 23:00

D Diplinzi se trenutačno nalaze u završnoj fazi rada na albumu znakovitog naslova "Prvi pa drugi, drugi pa treći". Materijal će predstaviti kroz seriju koncerata u Šibeniku, na regionalnim festivalima i u klubovima, gdje žele nastupiti u nešto intimnijoj atmosferi

Šibenski bend D Diplinzi ponovno je aktivan na sceni. Iako nose staro ime, danas su zapravo novi bend - s novom postavom, svježim pjesmama i jasnim ciljem da otvore potpuno drugačije poglavlje. Prva postava pamti se po rasprodanim koncertima u Šibeniku i okolici prije 20 godina. Oni danas žele privući i novu publiku, one koji ih ne znaju iz "prve runde".

"Život nam je dao dovoljno materijala za pjesme - i dobrih i loših iskustava. Sada je na nama da ih podijelimo s publikom", kažu članovi benda, uvjereni da povratak na scenu ima smisla jedino ako istovremeno donosi i nešto novo.

D Diplinzi se trenutačno nalaze u završnoj fazi rada na albumu znakovitog naslova "Prvi pa drugi, drugi pa treći". Materijal će predstaviti kroz seriju koncerata u Šibeniku, na regionalnim festivalima i u klubovima, gdje žele nastupiti u nešto intimnijoj atmosferi.

Sastav danas čine Branimir Lambaša (vokal), Mario Vrbat (bas), Krste Vrljevac (gitara) i Marko Dopuđ (bubanj). Iza sebe već imaju nastupe na Regius Festivalu, Crtaona Festu, Martinska Meets i T.L.M.-u, a publika ih je, kako sami kažu, dočekala "kao da se ništa nije promijenilo, te kao da su cijelo vrijeme na sceni".

Gitarist Krste Vrljevac objašnjava da pjesme nastaju iz onoga što svakodnevno proživljavaju. "Naša je glazba često reakcija - na frustracije, kontradiktornosti oko nas, ali i na male radosti koje svatko prepoznaje. Kad netko u tim tekstovima pronađe dio sebe, to je najveća nagrada", ističe.

Ta kombinacija osobnog i univerzalnog daje Diplinzima autentičnost i energiju koju publika pamti s koncerata. Početkom 2000-ih D Diplinzi su u prvoj postavi redovito punili šibensku Crtaonu, tada središnje mjesto lokalne alternativne scene, a ubrzo su svirali i u klubovima diljem Hrvatske. Danas se ne pokušavaju vratiti na stare staze, nego iznova iscrtati svoj put. "Mi smo praktički novi bend. Ime je isto, ali sve ostalo je drukčije - od ljudi, preko energije, do same glazbe. To nam je i bila ideja: krenuti ispočetka, ali ne izbrisati ono što je bilo", zaključuju Diplinzi.


 

