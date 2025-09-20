Domaći radijski voditelj otkrio lijepe vijesti: 'Promjena je to što nam u kuću stiže mala curica'

Radijski voditelj Dario Maradin poznat je svima koji redovito slušaju Otvoreni radio. Dario je do sada držao dnevnu smjenu, a sada se prebacio u večernju. Osim radijskog posla, Maradin snima i za YouTubeu te tamo dijeli različite misli i doživljaje. Ovoga puta otkrio je kako je došlo do promjene smjene u kojoj radi te da si je tu promjenu dugo želio. Kazao je i da to nije jedina promjena u njegovom životu te da će postati tata drug put. Velika vijest koju je otkrio jest i da on i supruga Anita očekuju djevojčicu.

- Promjena je to što nam stiže beba, promjena je to što sam promijenio šihtu. Znači, ovo je jedan od onih radijskih transfera koji nikom nije bitan, ali meni mijenja sve. I promjena je to što nam u kuću stiže mala curica. Kada kažem, velika tajna, na to sam mislio - ispričao je radijski voditelj u videu koji je snimio u radijskom studiju.

Podsjetimo, Maradin na Otvorenom radiju radi već više od 10 godina i nikada nije skrivao koliko uživa u svom poslu. Na društvenim mrežama dijeli

mnogobrojne fotografije iz studija, a ranije nam je ispričao kako je došao na radio:

- Čudan niz događaja, moram priznati. Jako sam volio radio i hitove zapravo. Uvijek sam bio onaj koji se pobrinuo za dobru listu na rođendanima, u razredu, na bivšim poslovima i kad sam kao grafički dizajner dobio posao na TV4R u Karlovcu u video montaži, bila je jedna situacija kad sam trebao uskočiti na radio i realizirati gostovanje gradonačelnika. Voditeljica jutarnjeg programa se razboljela i nije mogla doći na posao. Tako da je druga kolegica uskočila kao novinarka, a ja sam uskočio realizirati program. Pult i sve to. Me being me, svako toliko bih nešto dobacio dok je trajao intervju. Svidjela im se moja spontanost i tu je nekako krenulo igranje s radijom. Tri godine kasnije, Otvoreni je objavio natječaj i prijavio sam se na audiciju. Jako volim Karlovac, ali Otvoreni je bio san snova - ispričao je tada.