Severina pokazala tko je žena koja joj je podrška u najtežim vremenima

Uskoro će biti godina dana otkako je Općinski građanski sud u Zagrebu u sporu oko skrbništva nad sinom Severine Kojić donio privremena mjera prema kojoj sin Severine i bivšeg partnera Milana Popovića mora živjeti s ocem.

- Vjerujte, ponekad i najjače srce teško izdrži nastaviti kucati. I svaki otkucaj ostavlja jedan ožiljak. I tako 10 mjeseci. Danas je dan kad srce zastaje. Punih je 10 mjeseci od 'privremene mjere' kojom mi je oduzeto dijete. Ta 'privremena mjera' je odredila da dijete kod mene prespava dva puta mjesečno. Da ga vidim 10 sati pod radnim tjednom i svaki drugi vikend koji počinje subotom u 10h. I tako 10 mjeseci. 'Privremeno'. Osjećaj kao kad vaš najglasniji vrisak kao da nitko ne čuje. Ili ne želi čuti. Ali sutra je novi dan… - napisala je prije nekoliko dana Severina na svom Instagramu.

U komentarima su joj se tada javile brojne poznate osobe s porukama podrške, a među njima je bila i bivša manekenka Iva Radić s kojom je pjevačica postala bliska prijateljica i Iva joj je podrška u teškim danima u kojima se bori za skrbništvo nad sinom. Severina je to dala do znanja objavom nove zajedničke fotografije s Ivom Radić i usporedila je sebe i Ivu sa sestrama Kessler, poznatim blizankama iz Njemačke koje su 60-ih uživale popularnost zbog svojih plesnih i glazbenih izvedbi. Iva je stala u Severininu obranu kada je progovorila o problemima koje njezin sin ima u školi koju pohađa i javno je tada prije godinu dana progovorila kakva je Severina majka.

Foto: Instagram

- Znam da jeste, znam da ste i Vi koji je gledate samo kao nekog lika s televizije i kojeg smatrate da je znate samo jer vam je tv upaljen svakoga dana i mislite da je i ona u vašem dnevnom boravku... i da se eto istresete na nju nakon teškog dana, a teških je dana sve više, pa tad kaznite nekog tko vam je blizu... jer ona je netko tko vam se stalno 'mota' po kući s tog televizora, po kuhinji s tog radija... znam da ste i Vi svi danas duboko potreseni, tužni, zabrinuti, uplašeni , znam i one koji su sakrili suze, a i one koji otvoreno plaču... znamo svi mi da ovo traje onoliko dugo koliko taj dječak postoji, znamo da su svi njeni apeli bili pozivi u pomoć i vapaj mame koja viče: 'ne dozvolite da ga maknu od mene...', a mame to rade lavovski, a lavovi izgledaju opasno, ova je mama lavica al’ nije opasna, nikad prema svome sinu, nikad, svjedočim pred svim svetim što imam... koliko vas ima da to kažete javno? Da se čuje da je ona mama koja zna sve crtiće i sva imena svih junaka, i dinosaura,i svih čuda i čudesa dječjeg svijeta, koja priča jezikom iz crtića i koja zna svaki dijalog iz istog, mama koja je radila bezbroj stvari koje rade sve majke za svoju djecu, mama koju sam ujutro u pidžami sličnoj mojoj sretala pred školom dok smo se još pospane mimoilazile autima i dogovarale dječja druženja, a popodneva ponosno uređena gledala predstave svog sina, ... ma da li se to treba uopće nabrajati? Kako se mami koja se prvih godina djetetovog života sama brinula o njemu smije dogoditi da ga nadalje ima samo 88 sati mjesečno... a nosila ga je pod svojim srcem 6,552 sati ? Koga da pitamo!? Svjedočila sam sretnom dječaku koji je cijeli život proveo s majkom. Odgovorna sam, kao i svi mi danas, da se to dogodilo... - napisala je Iva tada.