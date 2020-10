Anica Kovač tulumarila s Milom Kitićem na koncertu poznatog folk pjevača

Bivša Miss Hrvatske Anica Kovač sinoć se zabavljala u beogradskom restoranu "Nacionalna klasa" na nastupu folk pjevača Ace Pejovića. Odlično raspoložena Anica tijekom večeri družila se sa srpskim pjevačem Milom Kitićem s kojim je sasvim slučajno uskladila i outfit.

Supruga Roberta Kovača na Pejovićev nastup stigla je u crnoj svjetlucavoj košulji i trapericama, dok je Kitić na sebi imao crnu košulju, vestu i Ray-Ban sunčane naočale. Modno usklađeni spremno su pozirali fotografu Pixsella.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL 07, October, 2020, Belgrade - Performance of Aco Pejovic held in restaurant "Nacionalna klasa". Anica Kovac (wife of Robert Kovac), Mile Kitic and . Photo: Antonio Ahel/ATAImages 07, oktobar, 2020, Beograd - Nastup Ace Pejovica u restoranu "Nacionalna klasa". . Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Inače, Anica Kovač, bivša Martinović, titulom najljepše Hrvatice okrunjena je 1995. godine i kući se sa Svjetskog izbora vratila s lentom Miss Europe. Bila je prva pratilja Miss svijeta i dobila je nagradu za najljepšu haljinu koju je za nju dizajnirala Branka Donassy. Anica se kasnije udala za nogometaša Roberta Kovača s kojim ima troje djece i posvetila se obitelji, a na modnim pistama bi se pojavila samo ako je poziv bio od njoj dragih domaćih dizajnera.