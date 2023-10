Severina otkrila koji joj je glumac predložio film o njenom ocu i kako ju je iznenadio za rođendan

On je kao neki naš stric, koji je uspio vani - rekla je Severina o Radi Šerbedžiji, u emisiji ‘Dalibor Petko Show’, gdje se javila kao gošća iznenađenja popularnom glumcu. Otkrila je da su se njih dvoje upoznali u Australiji, na proslavi njezinog 26. rođendana. - U restoranu u Sydneyu slavila sam rođendan, kad je ušetao Rade kao Garry Cooper u filmu Točno u podne. Ušao je, sjeo je za svoj stol, bio je sam. Nakon nekog vremena vlasnik restorana mu je rekao da slavim rođendan. Prišao je, poklonio mi šiltericu filma "Mission Impossible" drugi dio, koji je snimao s Tomom Cruiseom, uzeo gitaru i odsvirao Ne daj se Ines. Bila sam presretna, jer mi je to djelovalo kao neki filmski trenutak - prisjetila se Severina.

Prijateljstvo se nastavilo, a na jednom Sarajevo Film Festivalu pao je i zanimljiv prijedlog. ‘Pričala sam mu o svom tati, koji je jako nalikovao Radi. Ista građa, fizionomija i brkovi. Čak je imao ideju snimiti film o mom tati, koji bi se zvao Sever. Rekao je da bi to bila sjajna ideja’, izjavila je pjevačica. Šerbedžija je otkrio da su njih dvoje skoro snimili duet. Trebala je to biti obrada pjesme "Te oči tvoje zelene", međutim Severina je u to doba rješavala neke situacije iz privatnog života i duet se nije dogodio. ‘Možda ćemo jednog dana to napraviti, mala’, poručio je Rade. Duet je u emisiji otpjevao sa slovenskim kantautorom Vladom Kreslinom, koji će gostovati na Šerbedzijinom koncertu u Lisinskom, 17. listopada, a Husein Hasanefendić Hus otkrio je voditelju Daliboru Petku kako s Radom priprema još jednu novu pjesmu.

‘Glazbena karijera dogodila mi se skoro pa slučajno. Nisam to planirao’, rekao je Šerbedžija čija su djeca pokupila očeve gene kad je glazba u pitanju. ‘Milica se ozbiljno bavi glazbom, ali svi lijepo pjevaju. Bolje nego ja’, nasmijao se Rade. Svojom najtežom ulogom nazvao je onu "Kralja Leara". ‘Igram ga već 23 godine, potpuno mi je ušao pod kožu. Najteža uloga ikad napisana za glumca. Treba imati pravu emociju i ludilo’, rekao je.

Na pitanje misli li da ga Hollywood nije dovoljno iskoristio, odgovorio je da ne misli tako. ‘Mene je američki film iskoristio točno onoliko koliko je mogao. U Hollywood sam došao sa 46 godina, malo kasno da bih postao Tom Cruise. Jako sam zadovoljan sa svime što sam igrao, radio sam s najvećim režiserima i najvećim glumcima na svijetu. Zadovoljan sam sa svojom karijerom, nemam za čim žaliti’, rekao je.

O novoj generaciji glumaca rekao je da im je teže, jer je sve već viđeno, ali i da ga novi naraštaj inspirira, te kad vidi dobru izvedbu često čak i zaplače. Kaže da ne misli stati sa snimanjima. ‘A što da radim? Sadim krumpire i ogovaram politiku? Znaš što je čovjek od 70 godina? Sedam puta dječak od 10 godina’, poručio je Rade Šerbedžija.

