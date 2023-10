Srpski glumac Lazar Ristovski (70) otkrio je da je u vezi s kolegicom Anicom Lazić (31)

Lazar Ristovski (70), legendarni srpski glumac odnedavno je u vezi s Anicom Lazić, kolegicom koja je od njega mlađa 39 godina. Ristovski se nedavno razveo od supruge nakon 42 godine braka, a za srpske medije potvrdio je da je sada u vezi s Anicom, te je s njom objavio i zajedničku fotografiju na društvenim mrežama.

"Istina je, uživamo u ljubavi. Ne bih ništa više komentirao, razumijte. Upoznali smo se dugo nakon razvoda, ona nema veze s mojim bivšim brakom i razvodom", rekao je Lazar.

Ristovski i Lazić zajedno su glumili u filmu 'Dream Team', te u seriji 'Popadija'.

Glumac najpoznatiji ulogama u filmovima "Underground", "Do koske" i "Koja je ovo država" progovorio je o razvodu od svoje supruge Danice prišle godine i kazao je za srpsko izdanje Glorije kako ne bi volio da se ova tema puno provlači po žutom tisku.

- Mi smo dvoje, ako mogu tako reći, velikih i dostojanstvenih umjetnika, koji su došli do kraja zajedničkog puta, koji će nastaviti svojim putovima i nakon službenog razvoda, a ti putovi će se sigurno ispreplesti i ponovno sresti, ali na drugačiji način. Nismo prekinuli zbog neke druge žene ili nekog drugog muškarca. Jednostavno smo potrošili energiju koja nas je držala zajedno. Vođeni konzervativnim običajima, možda smo mogli nastaviti živjeti zajedno, kako bismo se dokazali ne znam kome, ali svakako je zdravije i poštenije što smo se odlučili na ovaj korak. Gledamo se u posljednje vrijeme očima koje su izgubile žar, entuzijazam i ljubav koja nas grije više od četrdeset godina - kazao je Ristovski i dodao kako nije bilo lako donijeti tu odluku.

- Naravno da je teško. Ali životnu energiju treba pratiti i poštivati ​​kako ljudi ne bi oboljeli. Životna energija mora imati svoj tok, jer ako se taj tok zaustavi, ako se nasilno blokira, dolazi do tragičnih posljedica i završetka. Mi smo dva dostojanstvena bića i zato je naša odvojenost dostojanstvena. Toliko se ljudi razvodi. Prije sam mislio da nije lijepo. Da ovo nije u redu. No, nije li bolje da dvoje ljudi, ako su već izgubili motive za zajednički život, prekinu taj život i nastave živjeti svojim drugim, energetski svježijim i zdravijim životom. To je svakako rušenje jednog svijeta. Ali to nije rušenje kuće koju smo zajedno gradili sve ove godine. U tu kuću će i dalje dolaziti naša djeca, kao i mi. Ta kuća je otvorena zauvijek za sve nas - kazao je Ristovski koji s Danicom ima dva odrasla sina Petra i Jovana.

- Njih dvojica su odrasli ljudi koji sada imaju svoje obitelji. Oni također misle kako je zdravije i poštenije da ljudi, ako već nisu sretni u braku, pokušaju biti sretni izvan braka - zaključio je Ristovski.

