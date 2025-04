Selma otkrila koji 'Savršeni' joj se više svidio pa poručila: 'Normalan muškarac ne bi došao u ovakav show'

Selma Gusinac, diplomirana glumica iz Tuzle i jedna od najupečatljivijih kandidatkinja četvrte sezone reality showa 'Gospodin Savršeni', poznata po britkom jeziku, sarkazmu i izravnosti, nedavno je u podcastu za Alfa TV otkrila koji joj je od dvojice neženja, Šime Eleza ili Miloša Mićevića, ipak ostao u ljepšem sjećanju. Iako nije pronašla ljubav u showu, a za same neženje nije imala previše riječi hvale, njezina popularnost nakon emisije ne jenjava.

Unatoč tome što je tijekom showa neko vrijeme provela u "timu Šime", Selma je u podcastu jasno dala do znanja tko je po njoj bliži tituli 'savršenog'. Na izravno pitanje, bez puno oklijevanja odgovorila je – Miloš. - Miloš je romantičniji, kulturan je, piše poeziju. Kako ja nisam doživjela tu romantiku s njime, ne znači da on to nije - objasnila je Selma svoj odabir. Iako priznaje da su vrlo malo razgovarali, istaknula je: - S Milošem sam zaista malo razgovarala, ali s njime imam ljepše uspomene - tvrdi. Za drugog neženju, Splićanina Šimu Eleza, kratko je poručila da nema komentara.

Ipak, Selmina naklonost prema Milošu ne znači da je generalno zadovoljna izborom neženja u ovoj sezoni. Ostala je dosljedna svojim ranijim izjavama, ponavljajući oštru kritiku: - Dva muškarca, ali kao nijedan. Mislim da je trebao puno bolji kasting za muškarce - izjavila je Gusinac. Svjesna je da će mnogi njezine riječi protumačiti kao posljedicu povrijeđenog ega jer nije bila izabrana. - Znam da će publika reći: ‘Selmica se izvlači, nisu tebe odabrali pa iz sujete ili mržnje govoriš da ti oni nisu dobri’. Ali ja smatram da je to očito - samouvjereno je izjavila ranije, dodajući kako smatra da "normalan muškarac ne bi došao u ovakav šou".

Selma tvrdi da se u show nije prijavila radi promocije ili pronalaska ljubavi, već primarno radi avanture, izlaska iz zone komfora i želje da se okuša u nečemu drugačijem od kazališta, ciljajući možda na serije i filmove. Priznaje da nije očekivala razinu popularnosti koju je dosegla. - Nisam ja ušla zbog promocije u show. Nisam znala da ću biti ovoliko viralna. Da sam znala, dala bih im još materijala - našalila se u podcastu za Alfa TV. Reakcije publike su, prema njezinim riječima, podijeljene. Dok uživo dobiva komplimente i podršku, a ljudi je prepoznaju kao "caricu, kraljicu, ikonu", na društvenim mrežama situacija je drugačija. - Ima mnogo hejta, ali to su nisko inteligentni ljudi koji ne razumiju moj humor. (...) Pametni, inteligentni ljudi razumiju moj humor. Razumiju kada se šalim i da je sve to možda sarkastično. Tako da nije do mene – do njih je - komentirala je Selma kritičare. Jedina stvarna promjena u životu joj je, kaže, što sada pazi da uvijek bude sređena kad izlazi iz kuće.

Njezino glumačko obrazovanje i iskustvo, kako kaže, bili su joj od velike pomoći u showu. - Gluma mi je 100 posto pomogla. Ja sam tamo gradila lik. Ništa ne shvaćam ozbiljno. (...) Nije da sam se ja pretvarala, već sam se više sprdala - otkrila je, dodajući kako su joj situacije u kući bile nerealne pa je uživala u slobodi da "namaštava svoj lik". Osim svojim izjavama o muškarcima i showu, Selma je pažnju privukla i otvorenim zagovaranjem psihoterapije, što je kod dijela javnosti izazvalo negativne reakcije. Smatra žalosnim što je odlazak psihoterapeutu još uvijek tabu tema, posebno za muškarce. - Najviše hejta sam dobila kao: ‘Jao, ova luđakinja ide na psihoterapiju’. Pa to je pobjeda, to je psihička pobjeda kad ti javno o tome možeš da govoriš - istaknula je, otkrivši da redovito odlazi na terapiju radi osobnog razvoja i postavljanja ciljeva.