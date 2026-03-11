Naši Portali
BROJI SITNO

Gabi iz 'Života na vagi' je u najtežoj fazi imala 225 kg, a skinula je 137 kg: Uskoro će u naručju držati svoju prvu bebu

VL
Autor
Vecernji.hr
11.03.2026.
u 14:19

Poslije višegodišnje posvećenosti zdravijem načinu života i fascinantne tjelesne promjene, Gabrijela je objavila radosnu vijest o skorom majčinstvu, što predstavlja vrhunac njezina dugotrajnog i motivirajućeg putovanja. Informaciju o trudnoći potvrdila je potkraj 2025. godine, dok je bila u petom mjesecu, otkrivši pritom da očekuje djevojčicu kojoj će dati ime Ella

Gabrijela Crnjac, koja je ostala zapamćena kao jedna od najistaknutijih sudionica prve sezone emisije 'Život na vagi', trenutno proživljava svoje najsretnije razdoblje. Poslije višegodišnje posvećenosti zdravijem načinu života i fascinantne tjelesne promjene, Gabrijela je objavila radosnu vijest o skorom majčinstvu, što predstavlja vrhunac njezina dugotrajnog i motivirajućeg putovanja. Informaciju o trudnoći potvrdila je potkraj 2025. godine, dok je bila u petom mjesecu, otkrivši pritom da očekuje djevojčicu kojoj će dati ime Ella. Tada je istaknula kako se osjeća izvrsno te da je, zahvaljujući Bogu, sve u najboljem redu.

Prisjetila se i predviđanja voditeljice Marijane Batinić iz 2017. godine, napomenuvši kako joj je Marijana tada kazala da neće zauvijek biti sama, a Gabrijela je dodala da uz vlastito dijete čovjek nikada nije usamljen. Dolazak kćeri opisala je kao ispunjenje snova i svoju najveću životnu pobjedu. Putem društvenih mreža, uz prigodnu fotografiju, podijelila je emotivnu poruku o tome kako je 35. tjedan prošao i kako je preostalo još malo vremena. Navela je da je sama prebrodila mnoge teške trenutke i strahove, ali da je izdržala te da će uskoro, snažnija nego ikad i s neizmjernom ljubavlju, držati dijete u naručju, prenosi RTL.hr. Poručila je kako je prošlost iza nje te da uskoro započinje njihov novi zajednički život.

Njezin put do majčinstva bio je obilježen nevjerojatnom disciplinom i snagom volje. Javnost ju je upoznala sa 183 kilograma, no njezini su problemi s težinom sezali u djetinjstvo, a u najtežoj fazi imala je čak 225 kilograma. Kroz godine truda uspjela je skinuti fascinantnih 137 kilograma te danas održava težinu od oko 90 kilograma. Njezina sudbina postala je putokaz drugima, dokazujući da su korjenite promjene ostvarive uz čvrstu odluku. Danas Gabrijela s radošću provodi trudničke dane čekajući malenu Ellu, a njezina povijest svjedoči o potpunom životnom preokretu, stjecanju samopouzdanja i ostvarenju najvažnijeg cilja – uloge majke.

