OTVORENO PROGOVORIO

FOTO Dean Kotiga podijelio dosad nepoznate detalje o 'Potjeri' te je otkrio tko je najslabiji lovac

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
11.03.2026.
u 16:10

Lovac iz popularnog HRT-ovog kviza otkrio je tko je po njihovoj statistici najslabiji, a tko, pak, ima najviše pobjeda.

Lovac iz popularnog kviza Potjera, Dean Kotiga, na društvenim se mrežama pohvalio zanimljivim osobnim rekordom koji je nedavno ostvario. Na taj mu je uspjeh pozornost skrenuo kolega lovac Mladen Vukorepa, nakon čega je Kotiga odlučio podijeliti vijest sa svojim pratiteljima. Otkrio je pritom kako je iznimno ponosan na postignuće koje je ostvario tijekom dugogodišnjeg sudjelovanja u kvizu, ali i iznio podatak o ukupnom iznosu novca koji su natjecatelji osvojili igrajući protiv njega. Usput je spomenuo i zanimljivu statistiku vezanu uz kolegu lovca Krešimira Sučevića-Međerala. “Kolega Vukorepa mi je skrenuo pažnju na to da sam nedavno snimio svoju 500. epizodu “Potjere”, kao prvi lovac u nas, a vrlo lako moguće čak i u svijetu”, pohvalio se Kotiga. Riječ je o velikoj prekretnici u njegovoj kvizaškoj karijeri, s obzirom na to da je godinama jedno od zaštitnih lica popularnog televizijskog formata. “Uglavnom, postignuće na koje sam baš zaozbiljno jako ponosan”, dodao je, ističući koliko mu znači ova brojka i dug kontinuitet nastupa u emisiji. Osim toga, otkrio je i zanimljiv financijski podatak vezan uz rezultate natjecatelja koji su se tijekom godina okušali u igri protiv njega.

“Da ne kažem da sam i ‘podijelio’ preko dva milijuna eurića”, otkrio je Kotiga. Riječ je, naime, o ukupnom iznosu koji su natjecatelji osvojili u dvobojima protiv njega, što dodatno pokazuje koliko su te igre često bile neizvjesne i napete. Kotiga je pritom iskoristio priliku i da javno pohvali uspjeh svog kolege, koji se u kvizu istaknuo impresivnim znanjem i velikim brojem pobjeda. “Posebna pohvala ide našem Krešiminatoru koji, iako ima preko 100 emisija manje od mene, ima gotovo jednak broj pobjeda”, dodao je lovac uz pohvale kolegi. “Lik je stvarno ‘wonder boy’ tog formata, kao da je pisan za njega, bravo Šokre, gušt je gledati tvoju rasturačinu”, poručio je ponosan Dean Kotiga.

FOTO Cijela Hrvatska bila je u suzama kada je sa samo 25 godina preminula RTL-ova voditeljica. Borila se sa zloćudnom bolešću
Prema tablici koju je objavio, odmah iza njega po broju snimljenih emisija nalazi se Morana Zibar s 489 epizoda kviza Potjera. Slijedi Krešimir Sučević-Međeral s 298 snimljenih emisija, dok je Mladen Vukorepa sudjelovao u 302 epizode. Ista statistika pokazuje i zanimljiv poredak kada je riječ o uspješnosti lovaca. Prema broju pobjeda najuspješniji je Krešimir Sučević-Međeral, iza njega se nalazi Mladen Vukorepa, zatim Morana Zibar, dok je Kotiga, prema toj tablici, statistički gledano najslabiji među lovcima — iako i dalje ostaje rekorder po broju snimljenih emisija u popularnom kvizu.

HRT lovci lovac potjera Dean Kotiga showbiz

