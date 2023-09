Saša Lozar na Maldivima proslavio 18. godišnjicu braka sa suprugom Marinom koju ne viđamo često

Pjevač Saša Lozar (43) trenutno uživa na Maldivima gdje se uputio sa suprugom Marinom, a na egzotičnu lokaciju stigli su kako bi proslavili 18. godišnjicu braka. Trenutke sa svog bajkovitog odmora Saša rado dijeli sa svojim pratiteljima na Instagramu.

- Po kiši i po suncu… sretna ti 18. neka se dogodi ČUDO - napisao je Lozar u opisu videa na kojem stoji zagrljen sa svojom voljenom Marinom o kojoj se ne zna puno u javnosti. Poznato je tek da su u braku od 2005. godine i da zajedno imaju kćer Evu.

Saša je nedavno u razgovoru za Večernji list govorio o tajni uspješnog braka. – To su uvijek škakljiva pitanja. Dobro se slažemo i imamo razumijevanja jedno prema drugom. Naravno da je ljubav osnova, no nije jedini faktor da bi brak funkcioniramo. Oboje smo realizirani ljudi, stabilni u svom poslu i samim time opušteniji. Mislim da je to razlog da stvari klapaju, kazao je Saša i otkrio da oboje s njihovom Evom imaju dobar odnos.

– Oboje se trudimo biti podrška u svakoj situaciji i na dispoziciji. Sretan sam što je srčana i vedra mlada djevojka – rekao je Lozar koji je na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu pjevao pjesmu "Lagano na vrijeme", a priprema i četvrti album.

– To je dosta složen proces. Svaki novi single putokaz je za sljedeću priču, pa se često dogodi da se stvari i oduže. Stilski će ostati sličan u pop žanru, uglavnom isti autorski tim. Kako sam ja vokalno nepredvidljiv, sigurno će se nešto izdogađati. Najviše volim tu spontanost u studiju. Završava se jedna posebna pjesma snimljena u siječnju u Sarajevu, pjesma Dina Šarana (Letu štuke) pod producentskom palicom Đanija Pervana. To nas čeka na jesen, album do kraja godine ili početak 2024., kazao je Lozar.

