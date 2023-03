Saša Lozar: 'Glazba je moja prva ljubav, no zavolio sam i radio'

Nakon velikog prošlogodišnjeg hita "Opasno tvoj", Saša Lozar je nedavno predstavio novu pjesmu "Lagano na vrijeme", koju će izvesti ovog vikenda na Zagrebačkom festivalu. Saša tako nastavlja niz plesnih pop hitova i nagovještava svoj četvrti studijski album, a paralelno radi i na radijskoj karijeri. Posljednje tri godine slušamo ga u Jutarnjem showu Antene Zagreb, gdje svakog dana od 6 do 9 s kolegicom Marinom Remenarić pretresa zanimljive teme i donosi pozitivnu atmosferu u naše domove. Saša je prošle godine proslavio i 17. godišnjicu braka sa suprugom Marinom, a prije 14 godina postali su roditelji kćerke Eve.

Vas se posljednjih godina uvijek najavljuje kao pjevača i radijskog voditelja. Paralelno gradite obje karijere, kako usklađujete sve obaveze i koje vam je od tih zanimanja primarno?

Glazba je oduvijek bila i ostala moja prva ljubav. Od mog prvog nastupa s tatinim bendom kad sam imao 6 -7 godina. Radio se dogodio slučajno, zavolio sam taj format, osjećam se ugodno. Glazba je zajednički nazivnik... Ne razmišljam o razlikama.

Kod vas uvijek ima nekih novosti pa ste tako predstavili i novi singl "Lagano na vrijeme" koji ćete izvesti na ovogodišnjem Zagrebfestu. Ponovno je potpisuje Peggy, s kojim imate odličnu suradnju. Kako ste zadovoljni ovom pjesmom?

"Lagano na vrijeme" je nastala iz ugodnog zajedničkog druženja. Super #goodfeel pjesma, a proljeće samo što nije. Ljudi mi prilaze na taj način. Nosi optimizam i vedrinu koja nam je svima potrebna. Idealna je u slušalicama za razbijanje kaosa. Jako sam zadovoljan kako je ispala, kako publika i slušatelji reagiraju. Zauzela je sami vrh top lista. Opušteniji sam, jedva čekam live nastup u pratnji orkestra.

Kako inače izgleda vaša suradnja s Peggyjem? Sudjelujete li i vi u radu na pjesmi?

Peggy je otvoren za moje prijedloge, pogotovo kod aranžmana vokala. Stvaranje pjesme je proces i pjesma se mijenja iz dana u dan. Iz "tejka" u "tejk". Nema tu velike isključivosti i ega. Sve je u funkciji pjesme.

Pripremate i četvrti album, kada bi on trebao izaći i kako će izgledati?

Aktivno se radi na albumu. To je dosta složen proces. Svaki novi single je putokaz za sljedeću priču, pa se često dogodi da se stvari i oduže. Stilski će ostati sličan u pop žanru, uglavnom isti autorski tim. Kako sam ja vokalno nepredvidljiv, sigurno će se nešto izdogađati. Najviše volim tu spontanost u studiju. Završava se jedna posebna pjesma snimljena u siječnju u Sarajevu, pjesma Dina Šarana (Letu štuke) pod producentskom palicom Đanija Pervana. To nas čeka na jesen, album do kraja godine ili početak 2024.

Slušamo vas svakog jutra na Anteni Zagreb. Kako ste uopće počeli raditi na radiju, je li vam to bila i želja?

To se dogodilo sasvim slučajno. Prihvatio sam poziv tadašnje programske direktorice Narodnog Radija Ružice Popović da imam svoj show. Htio sam istražiti i tu stranu sebe. Zavolio sam toplinu koju radio ima. Danas s lakoćom i zadovoljstvom vodim jutarnji show Antene Zagreb.

Sjećate li se prvog odlaska u eter, kako je to izgledalo?

Uf! Udahnuo bih na početku i sve odradio u jednom dahu. Paralelno sam pratio koju tipku trebam stisnuti i koji ton pustiti. Uvjeren sam da u tom trenu ništa što sam izbrbljao nije imalo smisla.

Na Anteni vodite Jutarnji show s Marinom Remenarić u kojem često govorite o hrani i svakodnevnim situacijama. Kako se slažete s Marinom i kako birate teme o kojima ćete pričati u showu?

Teme crpimo iz svakodnevice i volimo smijeh. Ideja je da sa slušateljima imamo friendly odnos kao da sjedimo na kavi i pretresamo teme o kojima se priča. Želimo da se svi osjećaju kao doma. Marina puno pridonosi svojim iskustvima, ispada da nema situacije koja se njoj nije dogodila. Ima dobar doživljaj stvari.

Jeste li inače jutarnji tip? Odgovara li vam ranojutarnje ustajanje? Je li se dogodilo kad da ste slučajno zaspali?

Nisam nikada zaspao. Shvaćam svoj radni dan ozbiljno i volim veselje koje Jutarnji show donosi. To je jače od svake kave i svake budilice. Isto kako je poseban "high" spojiti se s publikom na koncertu. U takvim trenucima sve ostalo je nebitno. Za vrijeme Covida to je meni bila terapija i spas kao i snimanje singlova. Glazba je u pravom smislu bila i u toj situacija za mene ljekovita.

Što mislite o današnjim radijskim postajama koje su većinom formatirane?

I sam radim na formatiranoj radio postaji. Ima to svoj posebni čar, daje sigurnost slušateljima. U svijetu se to pokazao kao dobar recept, no jednako tako zagovaram i neformatirane programe. Različitost u programu je bitna, nema smisla da na svakoj stanici svira ista pjesma..

Kada se spomene vaša karijera, svi će odmah spomenuti boy bend i veliki hit "365". Jeste li, kada ste snimali tu pjesmu, očekivali da će se i danas rado slušati na tulumima? Ima li šanse da se vas trojica nekad ponovno okupite, kao što je to sve češći slučaj i u svijetu s poznatim bendovima?

"365" je evergreen, i to veliki. Uspjeh te pjesme i njen utjecaj na pop glazbu je nemjerljiv i ne bih imao ništa protiv još jednog takvog mega hita. Volim je izvoditi sa svojim bendom i dati joj neki svoj pečat, a što se tiče nekog reuniona, ko zna...

Prošle ste godine sa suprugom Marinom proslavili 17. godišnjicu braka. Koja je tajna vašeg uspješnog braka?

To su uvijek škakljiva pitanja. Dobro se slažemo i imamo razumijevanja jedno prema drugom. Naravno da je ljubav osnova, no nije jedini faktor da bi brak funkcioniramo. Oboje smo realizirani ljudi, stabilni u svom poslu i samim time opušteniji. Mislim da je to razlog da stvari klapaju.

Kći Eva sada je tinejdžerica, kako se sad slažete s njom kad je u "ludim godinama"?

Zapravo ili još nije u tim nekim ludim godinama ili to dobro skriva. Imamo dobar odnos. Oboje se trudimo biti podrška u svakoj situaciji i na dispoziciji. Sretan sam što je srčana i vedra mlada djevojka.

Lani ste bili član žirija na Euroviziji, što mislite o našoj ovogodišnjoj predstavnici "Mami ŠČ!"?

Let 3 je odradio sve što se od njih očekivalo. Dali su nam show! Godinama se priželjkuje njihova prisutnost na Eurosongu i sad se to dogodilo. Želim im da razvale!

Što vas još očekuje od nastupa nakon Zagrebfesta?

U tijeku će biti moj angažman na RTL-u u showu "Masked Singer". Tamo me čeka novo detektivsko iskustvo i zabava. Nakon toga dolazi period sunca, evenata i koncerata. Sve što bude u planu, objavljujem na svojim društvenim mrežama, pa zapratite i vidimo se.

Imate li još kakvih ideja što se tiče radijske karijere? Razmišljate li o novim projektima?

Ovo je tek treća godina Jutarnjeg showa. Ima tu još jako puno tema koje treba obraditi. Ja ne razmišljam o tome unaprijed, radim ono što me ispunjava i pratim svoj osjećaj.

