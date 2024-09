Saša Kopljar i supruga Renata slave srebrni pir! Kći im je uspješna manekenka, a imaju i samozatajnog sina

Voditelj Dnevnika Nove TV, Saša Kopljar jedan je od najdugovječnijih i omiljenijih voditelja, a zaštitno im je lice još od 2005. godine. Teško je ne primijetiti Kopljara gdje god se pojavi, a posebice kad je u društvu svoje ljepše polovice - supruge Renate Kopljar. Gospođu Renatu i nemamo priliku često vidjeti pa je svaki trenutak u javnosti s njom rijedak. Tako se bračni par u četvrtak, odnosno 26. rujna pojavio na premijeri novog filma Rajka Grlića "Svemu dođe kraj" u Zagrebu, gdje su zagrljeni pozirali znatiželjnim fotografima.

Saša, kojeg smo na TV-u navikli viđati u odijelima, privatno očigledno više voli malo ležernije kombinacije, pa je tako za ovu prigodu obukao majicu s kapuljačom traperice i tenisice. Njegova supruga Renata je, pak, nosila elegantno crno odijelo i crno-bijele balerinke. Par krajem listopada slavi srebrni pir, a Osječanin sa zagrebačkom adresom je ovaj mjesec, točnije 25. rujna, proslavio i 62. rođendan. Saša je u intervjuu za časopis Story otkrio kako održati plamen strasti nakon 25 godina braka.

- Važno je da je taj plamen o kojem govorite od početka iznimno snažan, tako da bude sposoban potrajati desetljećima. Nas dvoje smo očito imali tu sreću - kazao je voditelj koji brak sa suprugom Renatom opisuje jednom riječju - neopisivo. Renata i Saša imaju i dvoje djece - atraktivnu kći Arianu koja se, između ostalog, bavi i profesionalnim manekenstvom te samozatajnog sina Frana.

FOTO Saša Kopljar sa suprugo i kćeri

Njihova Ariana uspješna je manekenka s inozemnom karijerom koju još uvijek gradi, a godine 2016. nosila je modnu reviju kuće Dior sa svjetski poznatom kolegicom Bellom Hadid. Čak ju je zapazio i slavni časopis Vogue, a koji je pisao o njoj. - Tada sam imala samo 16 godina, to mi je bio prvi pravi posao i bila sam prestravljena jer to mi je bio prvi kontakt s tim svijetom. To je bio direktan booking, što znači da nisam išla na casting za tu reviju već me Anita Bitton, jedna od najjačih svjetskih casting direktorica direktno slala u Pariz na samo jedno poslijepodne, na fitting gdje su isprobavali kako na meni stoji haljina koju ću kasnije nositi na reviji. Tjedan dana nakon toga bila sam na letu za London gdje sam odsjela u jednom vrlo fancy hotelu (u čijem sam se lobiju susrela s Rupertom Murdochom i Jerry Hall). Sama revija je održana u palači Blenheim, nedaleko od Londona kojoj su prisustvovali brojni zanimljivi ljudi kao što je na primjer The Weeknd, a nosila sam reviju s najpoznatijim modelima današnjice poput Belle Hadid. To je jedno od onih iskustava koji se zauvijek pamte - kazala je u razgovoru za portal Story.hr te je dodala kako u svijet mode nije ušla zahvaljujući popularnom ocu.

- To bi puno ljudi, koji nisu do kraja upoznati sa svijetom manekenstva, moglo pomisliti, a i ne bi u potpunosti bili u krivu kada bi u pitanju bio rad na hrvatskom tržištu gdje gotovo svi znaju tko je Saša Kopljar. Ali mjesta u kojima sam ja do sad radila su London i centar mode Milano, gradovi u kojima me nitko ne može povezati s mojim ocem, nisam dobila šansu hodati za najveću francusku modnu kuću Dior zato što mi je tata hrvatski televizijski voditelj - iskreno je priznala lijepa brineta. Tada je istaknula, u intervjuu koji je dala 2022. godine da je roditelji u svemu podržavaju.

- Naravno, imam najbolje roditelje koji me podržavaju u svemu što me zanima, čime se bavim i čime bih se voljela baviti. Njima je taj svijet jako zanimljiv i znam da bi bili jako ponosni kada bi vidjeli da jednoga dana uspijem biti dio toga - istaknula je.

