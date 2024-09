FOTO Mnoge je zaintrigirala Severinina najnovija objava: Pjevačica najavljuje ulazak u politiku?

Naša pjevačica Severina (52), osim što i dandanas glasi za jednu od najpopularnijih izvođačica u regiji, kroz godine se profilirala u zapaženu javnu figuru čije mišljenje o različitim društvenim pitanjima mnogi vole i žele čuti. Tome svjedoči i broj ljudi koji je prate na društvenim mrežama, njih 1,4 milijuna samo na Instagramu. Mnogo se u posljednje vrijeme špekuliralo hoće li se Splićanka odvažiti i na odlazak u političke vode, a izgleda kako se odgovor počeo nazirati.

Naime, Severina je putem svog Instagram profila objavila galeriju fotografija u zanimljivoj modnoj kombinaciji. Na sebi je imala sako i suknju nježno roze boje, kojima je pridodala bijelu torbicu i čizme s otvorom za prste te luksuzne naočale. Uz ovaj naoko poslovni izgled priložila je opis: - Sve bliže Markovom trgu - zagonetno je napisala pjevačica. Zanimljivo, Trg svetog Marka sjedište je najviših državnih institucija poput Hrvatskog Sabora i Vlade Republike Hrvatske.

Ova objava izazvala je mnoge pozitivne reakcije: - "Kao lutka izgleda", "Njezino savršenstvo, kraj priče", "Fantastičan stajling, uvijek me oduševi", "Superstar" "Požuri polako!", "Najljepša" - pisali su pratitelji, a jedna je pratiteljica u komentarima ostavila "Seve predsjednica". Koliko u ovom slučaju vrijedi dobro poznata izreka 'Gdje ima dima, ima i vatre' i hoćemo li Severinu uskoro gledati u novoj ulozi, preostaje za vidjeti.

Podsjetimo, Severina je prije par dana ponovno izazvala pozornost svojim komentarom na objavu srpske glazbenice Konstrakte. Naime, Konstrakta je podijelila fotografije s koncerta u Sava centru te poseban naglasak stavila na svoje kostime. U komentarima joj se ubrzo javila i pjevačica Severina koja je istaknula da joj je žao što nije mogla doći na koncert. "Došla bih, ali granica... ", pisala je Severina osvrćući se na nedavni događaj koji je podijelila na društvenim mrežama.

Referenca je to na još uvijek svježi incident na granici sa Srbijom kojeg je pjevačica prepričala i pokrenula rasprave. Severina se oglasila nakon što je zadržana na granici sa Srbijom. "Neću u Srbiju dok joj je diktator na vlasti. Točno je da sam imala bliski susret s organima reda i ćudoređa na hrvatsko-srpskoj granici sa srbijanske strane. U nedjelju oko 19:45 sati došla sam do graničnoj prijelaza Bajakovo na srbijanskoj strani sa svojim menadžerom. Trebala sam pjevati na jednom 18. rođendanu. Međutim, sudbina nije tako htjela. Granični policajac nas je, prilikom pregleda dokumenata, zamolio da stanemo sa strane. Moja srbijanska odvjetnica zvala je odmah graničnu policiju, ali bezuspješno. Nekoliko sati smo stavljeni sa strane, sjedeći u autu. Onda sam krenula u zgradu granične policije tražeći toalet pa su mi usput rekli da se ''čekaju inspektori iz republičkog MUP-a koji putuju iz Beograda'. Shvatila sam da postaje 'ozbiljno'. Prilikom njihovog dolaska oko 22:15 sati, prvo su 45 minuta preturali vrlo detaljno naše vozilo i naše stvari u njemu, kao zadnje sitne švercere. Kao, tražili su oružje. Ja i oružje – svakako.

Pitali su me kuda idem i imam li radnu dozvolu za nastup, a potom su me odveli u zgradu policije na razgovor. Ništa sporno u autu nisu našli. Naravno. Na ispitivanju su mi bez suvišnih pojašnjenja krenuli postavljati pitanja što mislim o Srebrenici, Oluji, zašto sam podržala demonstracije protiv iskapanja litija i napisala da je to Srbija koju volim. Dotakli su se i Jasenovca, a došli su i do Tuđmana. Treba li reći da mi je policajac, u 30-im godinama, stalno pokušavao objasniti da samo radi svoj posao, jer sam ja javna osoba i imam društveni utjecaj pa eto... Na to sam mu rekla da će tek vidjeti taj utjecaj kad sutra sve objavim što me ispitivao i kad svi mediji prenesu. Jadan je stalno izlazio tijekom ispitivanja, jer ga netko zvrcao na telefon, valjda mu davao daljnje upute, pa se ovaj vraćao s novim i novim pitanjima.

Pitanjima na koja obično povjesničari daju odgovore. Kad su me pitali oko Srebrenice, policajac mi je rekao kako je morao guglati što sam govorila dok se vozio prema granici, pa sam ga uputila, kad je već guglao mene, da progugla izjave Milorada Dodika iz 2004. godine u emisiji Senada Hadžifejzovića, kada je rekao: 'Znam što je bilo u Srebrenici, bio je genocid'. 'Imate to na YouTubeu', nježno sam ga pokušala podučiti. Rekla sam mu, kad već gugla, da izgugla i Vučića koji je svojedobno u Glini huškao Srbe i objašnjavao im da je to Srbija. Pitala sam organa reda i zašto nisu uhitili njemačkog kancelara Olafa Scholza nedavno kad im je došao u posjet, budući je Njemačka glasala u Ujedinjenim narodima za rezoluciju o Srebrenici? Rekla sam mu da im je predsjednik bio Miloševićev ministar informiranja pa ih očito nije dobro informirao. Potom mi je rekao kako 'nisam laka za razgovor'. Nisam im laka? U jednom trenutku sam odlučila prekinuti tu agoniju s organom reda i očito novosrpskog ćudoređa, odnosno tzv. informativni razgovor s nepoćudnim elementom. Policajac mi je govorio da on, eto, simpatizira Milanovića. Ja sam mu rekla da mi je drago, ali da ja njihova predsjednika ne simpatiziram. Pa da, ja volim Srbiju. Volim takvu Srbiju gdje 100 tisuća Srba prosvjeduje zbog zaštite okoliša i da bi sačuvalo svoju zemlju. A onaj koji je trenutačno na čelu Srbije neće mojim maltretiranjem skrenuti pažnju s problema koji more Srbe u Srbiji.

