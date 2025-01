Sanjao je o nogometnoj karijeri, bio je ulični svirač, a danas je jedan od najvećih glazbenika svih vremena

Rod Stewart, jedan od najuspješnijih britanskih glazbenika svih vremena danas slavi 80. rođendan. Njegov prepoznatljiv hrapavi glas i karizmatična osobnost učinili su ga jednom od najdugovječnijih zvijezda rock glazbe.

Rođen u radničkoj obitelji u sjevernom Londonu, Stewart je u mladosti sanjao o profesionalnoj nogometnoj karijeri. "Nogomet je bio moja prva ljubav. Da nije bilo glazbe, vjerojatno bih i danas jurio za loptom," izjavio je Stewart u jednom intervjuu. Nakon neuspješne probe za Brentford F.C., okrenuo se glazbi, započevši kao ulični svirač harmonike ranih 1960-ih.

Značajan korak u Stewartovoj karijeri bio je pridruživanje Jeff Beck Groupu 1967. godine, gdje je surađivao s gitaristom Ronniejem Woodom. "Dani s Jeff Beck Groupom bili su nevjerojatno iskustvo koje me oblikovalo kao glazbenika," prisjetio se Stewart. Nakon dvije godine, obojica su se pridružili bendu Faces, s kojim je Stewart paralelno razvijao solo karijeru. Faces su postali jedan od najuspješnijih britanskih rock bendova ranih 1970-ih.

Prvi veliki solo uspjeh došao je 1971. s albumom "Every Picture Tells a Story" i singlom "Maggie May", koji su istovremeno dosegli prvo mjesto na ljestvicama u Velikoj Britaniji i SAD-u. "Nikada nisam očekivao takav uspjeh. 'Maggie May' je zapravo bila B-strana singla, ali publika ju je prepoznala kao hit," prisjetio se Stewart u svojim memoarima. Uslijedili su brojni hitovi poput "Sailing", "Tonight's the Night" i "Da Ya Think I'm Sexy?".

Stewart je kroz karijeru uspješno kombinirao različite glazbene žanrove - od rocka i folka do soula i disco glazbe. "Nikada se nisam želio ograničiti na jedan žanr. Glazba je previše bogata da bi se držali samo jednog stila," izjavio je za Rolling Stone. Njegova sposobnost prilagodbe različitim glazbenim trendovima, uz zadržavanje prepoznatljivog vokalnog stila, omogućila mu je kontinuiranu relevantnost kroz desetljeća.

U srpnju 2000. godine, Stewart je dobio dijagnozu raka štitnjače, što je bio jedan od najtežih trenutaka u njegovom životu. Nakon uspješne operacije i terapije, potpuno se oporavio, iako je morao nanovo učiti pjevati. "Mislio sam da je moja karijera gotova," izjavio je Stewart u jednom intervjuu, "ali glazba mi je dala snagu da se borim i vratim još jači."

Stewart je bio u braku tri puta - s Alanom Stewart (1979-1984), Rachel Hunter (1990-2006) i trenutno s Penny Lancaster (od 2007). Otac je osmero djece s pet različitih žena. Lani je Stewart je privukao pažnju hrvatskih medija kada je posjetio Dubrovnik povodom vjenčanja svog sina Liama.

Za svoj doprinos glazbi, Stewart je primio brojne nagrade i priznanja, uključujući uvođenje u Rock and Roll kuću slavnih 1994. godine, Orden Britanskog Carstva (CBE) 2007. godine, te viteški naslov 2016. godine za doprinos glazbi i humanitarnom radu. "Biti vitez je nevjerojatna čast, ali ja sam i dalje onaj isti dječak iz sjevernog Londona koji je sanjao o tome da postane glazbenik," rekao je nakon primanja viteškog naslova.

Unatoč poznim godinama, Sir Rod Stewart nastavlja nastupati i snimati novu glazbu. Njegov najnoviji album "Swing Fever" s Jools Hollandom objavljen je 2024. godine, pokazujući njegovu kontinuiranu strast prema glazbi i sposobnost reinvencije. Stewart ostaje jedan od najuspješnijih i najutjecajnijih britanskih glazbenika svih vremena, čija karijera span više od šest desetljeća predstavlja izvanredan primjer umjetničke dugovječnosti i prilagodljivosti.

