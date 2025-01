Tko su favoriti ovogodišnje Dore? Jedna pjesma apsolutni je hit po broju pregleda na YouTubeu

Jučer su na Hrvatskom radiju i društvenim mrežama premijerno objavljene pjesme koje će se natjecati na ovogodišnjoj Dori u Opatiji. Premda je još rano govoriti o favoritima, jedan od najboljih pokazatelja jest broj pregleda na YouTubeu. U manje od 24 sata najviše pregleda ima grupa Magazin s pjesmom "AaAaaa". Oni su dosad zabilježili 140 tisuća pregleda na YouTubeu.

Na drugom mjestu po broju pregleda popeo se šibenski pjevač Marko Škugor s pjesmom "Šta da Boga molim ja". Njegova pjesma dosad je pogledana 87 tisuća puta.

Za treće mjesto po broju pregleda vodi se mrtva trka između dva izvođača. Koprivnički Ogenj s pjesmom "Daj, daj" i Marko Bošnjak s "Posion Cake" imaju po 67 tisuća pregleda.

Jedini koji još ima više od 50 tisuća pregleda je Luka Nižetić s "Južinom". Njegova pjesma ima 57 tisuća pregleda.

Da je Magazin jedan od glavnih favorita, bilo je jasno odmah nakon objave, kada su krenuli komentari na društvenim mrežama.

„Bome, ove godine žestoko. Magazin me jako iznenadio. Jako dobro!“, „I ja sam iznenađena... ovo je novi zvuk i novi aranžman“, „Od svih najviše upada u uho, Lorena ima odličan raspon glasa, navijamo“, „Meni je ovo predobro“, nižu se pohvale.

GALERIJA: Brojne hollywoodske zvijezde ostale su bez milijuna dolara i domova zbog požara: Vrata je progutala njihove uspomene

Glazbenik Marko Škugor, inače miljenik ženske publike, predstavlja pjesmu imena „Šta da Boga molim ja“. A evo i nekih komentara za njegovu pjesmu: „Nažalost, ovakvo nešto ne bi dobro prošlo na Eurosongu“, „Mislio sam već na naslov napisati kritiku, ali ovo je dobra pjesma. Nije za ESC, ali emocija na njegov, dalmatinski način je top. Bravo“, podijeljena su mišljenja. Vrsni glazbenik Marko Tolja nije podbacio s pjesmom „Through the Dark“, a korisnici društvenih mreža pišu: „Dečko lijepo pjeva, čak i dobra balada, ali nije to za Eurosong“, „Na prvo slušanje najbolja pjesma ove Dore, spot jednostavan, ali odličan“, „Dosadno“, glase nesložni komentari.

Martha May predstavila je pjesmu „Running to the Light“, a komentari za nju su: „Prosječno“, „Nije za pobjedu, ali je simpa“, „Sviđa mi se“, neki su od komentara. Popularna hrvatska glazbena grupa Nipplepeople s pjesmom „Znak“ izazvala je različite reakcije. „Poprilično prazno, bez početka i kraja, bez sredine, refren ravan... jedina skupina za koju sam se nadao da će imati nešto konkretno da ponudi na ovogodišnjoj Dori“, „Uvijek svoji i elegantni! Razumijem razočaranost, ali za moju playlistu je ovo novi dijamant“, pisali su gledatelji.

Naš popularni glazbenik Luka Nižetić već nekoliko puta natjecao se na Dori, a na njegovu pjesmu „Južina“ reakcije publike samo se nižu. „Pjesma je banger! I realno ima najbolji spot napravljen! Definitivno je Top 5 materijal, ali za pobjedu će morati imati epic nastup jer je konkurencija ove godine teška! U svakom slučaju, baš mi je drago da se prijavio na Doru i podigao kvalitetu pjesama“, „Jedini se iskreno potrudio oko svega... I spot i aranžman su super“, „Zgodan, zabavan, vrhunski spot, produkcija“, glase komentari.

VIDEO: Pukla ljubav između Valentine i Tonija iz 'Ljubav je na selu'? Ona pokrenula šuškanja, a on plakao