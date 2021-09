Sanja Doležal odmor provodi u inozemstvu i obožavatelje je oduševila crticama s putovanja

Zadnje dane ljeta pjevačica Sanja Doležal odlučila je iskoristiti za posjet Engleskoj gdje njezina kći Lea studira na jazz akademiji. Na svom Instagramu odlučila je s obožavateljima podijeliti fotografije sa svog putovanja u London i otkriti im koja je zanimljiva mjesta posjetila i u čemu je posebno uživala. Boravak u Londonu iskoristila je i kako bi odgledala mjuzikl "Mary Poppins" i uz fotografiju iz Prince Edward Theatrea napisala je kako joj je to bio povratak u djetinjstvo.

Posjetila je i The Magdala Tavern u Hampstead Heathu i s pratiteljima na Instagramu podijelila jednu zanimljivu crticu o događaju koji se dogodio ispred ovog puba. - The Magdala Tavern, ispred koje je Ruth Ellis pucala u svog partnera jer ju je varao. Ruth je posljednja osoba u UK koja je za kaznu pogubljena, obješena. I to ne tako davno...1955. godine. Kao uspomena na nju, na fasadi su tragovi metaka...- napisala je Sanja.

Oduševila ju je i Van Goghova izložba u Kensington Gardensu. - Predivno iskustvo, umjetnost, glazba, život - napisala je Doležal. I Sanjin sin studira u inozemstvu i to u Nizozemskoj gdje je upisao studij matematike. Kada nije u Zagrebu Sanja svoje slobodno vrijeme najčešće provodi na vikendici u blizini Karlovca gdje uživa u idiličnoj prirodi i gdje ima i svoj mali vrt.

