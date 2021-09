Megan Fox razljutila obožavatelje eksplicitnim komentarima koje je razmijenila s mlađahnim dečkom

Američka glumica i model Megan Fox (35) na svojem je Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj pozira pored stola u jednom Airbnbu-u u kojem je nedavno boravila s dečkom, a pažnju ovoga puta nije ukrala njezina utegnuta figura već eksplicitnim komentarima koje je razmijenila sa svojim odabranikom, reperom Machine Gun Kellyjem (31).

- Kada vam kažem da je stol u ovom Airbnb-ju vidio neke stvari- napisala je Megan uz fotografiju, a ubrzo joj se javio i Kelly.

-Zaista mi je drago da to više nije naš stol- napisao je u komentar, a ubrzo su se javili zgroženi obožavatelji.

"Ovo je previše informacija. Njezina djeca ovo će jednoga dana pročitati", "Neke stvari ne trebaju svi znati", "Uopće nemaš samopoštovanja", "Zamislite da ste vlasnik tog Airbnb-ja i naletite na nešto takvo", "Jadan vlasnik", "Nadam se da će vas vlasnik tužiti", "Dosadni ste više s tim privlačenjem pažnje, nađite si zanimaciju", "Ljigavi ste". samo su neki od komentara.

Podsjetimo, glumica iza sebe ima propali brak s glumcem Brianom Austinom Greenom (47) s kojim ima troje djece, a Megan ga je ostavila nakon 10 godina braka. On to nije najbolje prihvatio, pa je mnoge prljave detalje njihovog odnosa pustio u javnost. Objavljivao je i fotografije njihovo troje djece na društvenim mrežama, što je bilo potpuno drugačije od njezinog stava i javno mu je prigovorila za to.

Megan je ubrzo krenula dalje,a sa sadašnjim dečkom Machine Gun Kellyjem spetljao se dok je još bila u braku, tijekom suradnje na zajedničkom projektu prošle godine. "Iste minute kad smo se našli u prostoriji postojala je ta neka neopisiva kemija. Umjesto srodne duše, ovo je bio blizanački plamen, a to je spiritualni koncept povezanosti dvaju duša. Dakle mi smo zapravo dvije polovine iste duše. To sam mu rekla čim sam to osjetila", opisala je glumica u jednom intervjuu taj trenutak.

