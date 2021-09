Sanja Doležal o 'Weekend Fun, Discotheque by Styria': Jako se veselim

Rovinj će ove godine 14. put biti domaćin komunikolozima i novinarima iz Hrvatske i susjednih zemalja na još jednom Weekend Media Festivalu. Od 23. do 26. rujna posjetitelji će sudjelovati na brojnim zanimljivim predavanjima, no bit će vremena i za zabavu. Održavat će se turniri u popularnim kompjutorskim igrama kao što su Counter Strike i FIFA, ali i slušati najveće glazbene zvijezde.



Svima su nedostajali nastupi

Weekend Media Festival otvara se u četvrtak navečer programom “Weekend Fun, Discotheque by Styria”. Od 20 sati plesat će se uz ritmove Studija 54, a od 21.30 posjetitelje će zabavljati Sanja Doležal, Vladimir Kočiš Zec i Marinko Colnago, koji će izvoditi najveće hitove Novih fosila.

– Jako se veselim nastupu na Weekend Media Festivalu, pogotovo što je ove godine zabavni dio programa u retro štihu. Na našim nastupima je uvijek puno zabave, plesa i pregršt velikih hitova koje smo godinama izvodili i koje danas znaju i najmlađe generacije. Mogla bih reći da će to biti prava evergreen zabava – rekla nam je Sanja Doležal koja se jedva čeka ponovo vratiti na pozornicu.

– Svim glazbenicima nedostajali su koncerti, mnogima je to jedini izvor prihoda. Naša umjetnička i izvedbena djelatnost najviše je stradala u pandemiji. Ni danas nije dobro, s obzirom na ograničenja broja ljudi na koncertima i u kazalištima. Na samom početku, prošlog proljeća, kad je sve stalo, vrijeme sam, kao i mnogi, provodila kod kuće u nevjerici slušajući vijesti. Kratila sam vrijeme kuhanjem, čitanjem i dugim šetnjama prirodom. Nije lako iz radnog tempa na koji ste navikli potpuno stati. Mislim da nam je pandemija zaista oduzela dvije godine života. Naravno da je zdravlje najvažnije, ali mnogi se od pandemije neće dugo oporaviti – iskreno je rekla Sanja Doležal i otkrila koje su joj pjesme Novih fosila najdraže.

– Volim balade, ali kako volim plesati, obožavam i mnoge plesne pjesme koje izvodimo. Ipak, neke od najdražih su mi “Samo mi se javi”, “Nebeske kočije” i “Još te volim” – rekla je Sanja, koja uz pjevanje radi i na svojoj voditeljskoj karijeri. I ove ćemo je jeseni gledati u “In Magazinu” gdje vodi rubriku “Kuhanje je in”

Na Weekend Media Festivalu na svoje će doći i mlađe generacije. U petak 24. rujna Weekend će stati uz bok klubovima i festivalima poput Bassianija, Tresora, Fabrica, Boiler Rooma, Sonusa budući da će u staroj Tvornici duhana nastupiti Tijana T., srpska DJ-ica koja se proteklih godina pokazala kao jedna od najvećih europskih techno zvijezda. Zadnje večeri festivala, u subotu 25. rujna od 21.30, na pozornicu će se popeti Bajaga i instruktori, jedan od najomiljenijih srpskih rock-sastava.

Što žele žene – drugi put

Na brojnim zanimljivim predavanjima i panel-diskusijama u sklopu WMF-a sudjelovat će i jake snage Večernjeg lista. U petak od 10 do 11 sati na rasporedu je tema “Da ciljam u metu ili pucam iz sačmarice: “special interest print” vs. “mainstream print”, a uz Večernjakova direktora Renata Ivanuša govorit će i Ivan Buča, glavni izvršni urednik 24 sata, te Josip Ašik iz American Chess Magazinea. Slijedi panel “Poduzetnik: državni neprijatelj broj jedan” koji će moderirati Mislav Šimatović, zamjenik glavnog urednika Večernjeg lista. U petak od 17.30 održat će se panel “Made in Croatia” u kojem će sudjelovati Večernjakov glavni urednik Dražen Klarić, izbornik Zlatko Dalić, Davor Bruketa, Predrag Grubić i Igor Rudan. Valja spomenuti i diskusiju “Što žene žele 2.0 (10 godina kasnije)”, u kojoj će govoriti urednica Dive Vesna Blašković, Tonkica Zlački iz 24 sata, Iva Radić i Ena Domić.