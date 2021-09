Ella Dvornik prozvala bivše: 'On me varao i tukao i naučio najbitnijoj lekciji u životu'

Influencerica Ella Dvornik (30) na svojem je TikTok profilu objavila video u kojem je otkrila mnogo o svojoj prošlosti. Influencerica je u videu od 18 sekundi prozvala svoje bivše partnere. "Mislila sam da ću završiti s Tomislavom, ali on je htio biti s curom koja ga ne želi", započela je Ella. Zatim je opisala svoj odnos s Matijom. "Matija me otpisao jer se priključio Opus Dei sekti, a ja sam sotona", rekla je te se zatim osvrnula na još jednog svojeg bivšeg. "Dena me varao i tukao i naučio najbitnijoj lekciji u životu", napisala je influencerica u videu. "I zato hvala mom mužu koji je došao nakon svih njih i naučio me da se dobre stvari čekaju", zaključila je Dvornik. Inspiraciju za ovaj video je pronašla u pjesmi Ariane Grande "Thank U, next" koju i pjeva u videu. "Ova pjesma ne traje dovoljno dugo da izredam sve tragedije", napisala je Ella još dodatno objašnjenje u opisu objave.

Njezini pratitelji u komentarima iznijeli su svoja mišljenja. "Razlika između djeteta i muškarca", jedan je od komentara, a jedan od njih bio je i da su ona i Charles par za primjer. "Divno je što si iz svega izašla jača i pronašla osobu koja te je vrijedna", još stoji u komentarima. Neki su je još pitali i za neke njezine bivše koje nije spomenula u videu, a neki su ostavili samo emotikone srca i podrške u komentarima.

Podsjetimo, Ella se nedavno pojavila u Zagrebu na rođendanu svoje prijateljice nakon što se s obitelji preselila u Istru. Tada je na svojem Instagram profilu objavila fotografiju kojom je rasplamsala maštu svojih obožavatelja. Radilo se o elegantnoj crnoj haljini s visokim prorezom, a društvo joj je na proslavi pravio i suprug Charles.

