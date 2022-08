Sanja Doležal javila se s mora, pozirala u opuštenom izdanju i pokazala lice bez trunke šminke: 'Vječna djevojčica'

Pjevačica i voditeljica Sanja Doležal (58) sa svojim je pratiteljima na društvenim mrežama otkrila kako uživa u godišnjem odmoru. Dobro raspoložena Sanja pozirala je uz more u ružičastoj dugoj haljini i pokazala lice bez trunke šminke, a ljetno izdanje oduševilo je njezine brojne pratitelje.

-Najljepša obala na svijetu- napisala je pjevačica uz niz fotografija na kojima je pokazala kako uživa uz knjigu na Jadranskoj obali, a ubrzo su joj se javili brojni pratitelji i uputili joj brojne komplimente.

''Predivna si, predivna'', napisao je dizajner Robert Sever. ''Uživaj draga Sanja'', ''Vječna djevojčica'', ''Predivna Sanja na predivnoj obali, ''Divna'', ''Ljepotica, pisali su pratitelji, a javila se i Karmela Vukov- Colić koja je ostavila emotikone srca.

Podsjetimo, Doležal je ljetos s pratiteljima podijelila fotografije s različitih lokacija. Prvo je otkrila da je boravila u Londonu u posjetu kćeri Lei koja tamo studira na jazz akademija, zatim se javila s Mrežnice, točnije iz Donjeg Zvečaja gdje ima vikendicu koja je idealno mjesto za bijeg od gradske vreve gdje u posljednje vrijeme provodi sve više vremena.

– Drva spremna za zimu, lavanda u cvatu, gredica buja... sad je vrijeme za kupanje – napisala je Sanja tada uz niz fotografija, a koliko voli svoju svoju oazu otkrila je u intervjuu za Večernji list.

– U mom malom mjestu imam slatki dućan, restoran i kafić i to je to. Automobil mi ne treba i imam pet minuta hoda uz brdo do trgovine, ali zapravo mi ni trgovina ne treba jer radim svoj kruh, u škrinji imam domaće meso i zapravo, kad prošećem selom, tada obavim šoping. Sada u vrtu imam raštike, zasadila sam i salatu i matovilac i svašta se nađe u mom vrtu – kazala je Sanja.

