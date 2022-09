Sajam gramofonskih ploča je “hi-fi dućan snova” u stvarnosti: Za neke očuvane stare vinile ćete morati puno platiti

Ako u ovo doba pojačane ekološke svijesti postoji ijedna “plastika” za koju je dobro da je vječna i treba je sačuvati, onda su to vinilni albumi. Kako slušate glazbu? S CD-ova, interneta ili s vinila? U bilo kojem slučaju, ako niste pasionirani slušatelj, mogli bi vas iznenaditi službeni podaci o prodaji vinila, čije uskrsnuće traje već petnaestak godina. No zadnjih je dobilo ubrzanje kojem se nitko nije nadao nakon što su vinili naizgled “pokopani” sredinom osamdesetih dolaskom Compact Discova. Danas je situacija drukčija: ranije ove godine Statista, u kojoj analiziraju tržišne i potrošačke podatke, objavila je da je prodaja vinila u SAD-u tijekom 2021. porasla pedeset posto nadmašivši prodaju CD-ova i digitalnih pjesama. Ujedno, radi se o 16. godini zaredom otkako prodaja vinila raste. Dakako, u ovom slučaju govorimo o novim vinilima, bilo novim izdanjima ili mnogim reizdanjima klasičnih albuma i imena koja se svakotjedno pojavljuju i nakladama donose astronomske profite industriji. No kupuju se i stari vinili, itekako, jer originalni analogni zvuk s tada svježih master-vrpci još uvijek je dinamički i prostorno neusporediv s digitalnim inačicama. Tu u priču ulaze second hand trgovine starim vinilima ili web-siteovi kao što je Discogs i trgovine a la eBay, na kojima stari primjerci vinila ne samo da drže cijenu nego su one često vrtoglavo visoke.

Vinilmanija je prilično skupa rabota i, želite li očuvane stare vinile, za neke ćete morati puno platiti

Ako ste kolekcionar, znate koliko je teško doći do nekog mint očuvanog primjerka prvog izdanja stare ploče koji vam baš treba. A ako ih ne naručujete poštom iz svijeta – poput Velike Britanije, koja je nakon Brexita postala carinska crna rupa za kolekcionare originalnih izdanja – dobra je vijest da se i kod nas mogu nabaviti odlični primjerci vinila. Na potezu između zagrebačke Savske ulice i Remize, u Tratinskoj ulici, skoro po sistemu “grupiranja ponude”, smjestilo se nekoliko second hand trgovina vinilima kakvih po Londonu ima na desetke. I osim domaćih kolekcionara redovito ih posjećuju i strani turisti, više nego mnoge druge znamenitosti. Od Roksija u Savskoj, preko Woodstocka i Free Birda na početku Tratinske, do Karma vinila kod parka Stara Trešnjevka. Između njih na početku Tratinske je i Dirty Old Shop pa, kad idete k njima po ulaznice za koncerte (ili nove vinile i memorabiliju), imate priliku posjetiti i neku od nabrojenih trgovina u pokušaju pronalaženja baš onih starih vinila koji vas zanimaju.

Jedan od načina za nabavu starih vinila su i sajmovi, a jedan od njih je i 9. Međunarodni sajam gramofonskih ploča (International Record Fair), koji se u Zagrebu opet održava 18. rujna, u ljetnoj verziji u dvorištu Klasične gimnazije u Križanićevoj ulici. Sezonski se održava nekoliko puta godišnje, a mogli bismo ga nazvati sajmom koji je nasušno nedostajao i trebalo ga je izmisliti.

Jer, ako ste ozbiljni kolekcionar vinila, inače ste morali putovati do Milana, Beča ili Utrechta, gdje se već desetljećima godišnje održavaju najveći europski vinilni sajmovi. Na ovaj zagrebački također dolaze strani prodavači, čiji će se broj tijekom vremena povećavati, što domaćoj publici nudi priliku proći domaćim i stranim štandovima i među 30-ak tisuća komada ploča pronaći nešto za sebe. Vinilmanija je prilično je skupa rabota i, ako želite odlično očuvane stare vinile, za neke ćete morati puno platiti. Primjerice, unatrag nekoliko mjeseci na domaćem tržištu stari albumi Azre, do tada u nižim cjenovnim razredima, skočili su astronomski na oko tisuću kuna po albumu, a često i više.

Novi vinili u usporedbi s CD-om često zvuče bolje, punije, dinamičnije. A oni stari još i bolje

Zašto cijene starih ploča rastu? Dakako, onih dobrih izdanja i maksimalno očuvanih. Zato što je, jednostavno rečeno, neporeciva superiornost zvuka njegova kraljevstva vinila. Da budem sasvim precizan, mislim na stare, originalne vinile, a ne na ove nove, remasterirane i promijenjenog zvuka, s nekim boljim karakteristikama “čistoće” ili ekvilizacije i s prednošću novih digital/analog konvertera, ali definitivno drukčijih od izvornih vinila. Vratimo se na početak priče, što to znači hi-fi? Znači “visoku vjernost” ili, otprilike prevedeno, najbliži put prema originalnom zabilježenom zvuku. Najkraći test? Stavite bilo koju, ali baš bilo koju, staru ploču i usporedite je s CD-om ili novim reizdanjem na vinilu i bit će vam jasno kao dan da slušate dvije sasvim različite stvari. Želite čuti original? Kupite original. Nije vas briga za original? Onda kupite bilo što, a često je najbolje i original i novo reizdanje, jer svaka verzija ima svoje prednosti.

Koliko je vinilni format superiorniji, čut ćete i ako usporedite bilo koji novi album na CD-u i vinilnom izdanju, bez obzira na to što je i taj novi vinil digitalnog porijekla. Ali često je proizveden s mastera visoke rezolucije (hi-res), veće kvalitete nego onaj korišten za proizvodnju CD-ova, pa novi vinili u izravnoj usporedbi često zvuče bolje, punije, dinamičnije. A oni stari još i bolje.

