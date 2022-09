Oglasili se iz Stankovićeve emisije nakon kritika gledatelja i podijelili jedan komentar

Nakon jučerašnje prve emisije 23. sezone "Nedjeljom u 2", gledatelji su na društvenim mrežama ostavljali poneke primjedbe na voditelja i urednika Aleksandra Stankovića (52) i njegovom odnošenju prema gostu, koji je jučer bio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Stanković je s gradonačelnikom razgovarao o aktualnim problemima poput odvoza smeća, nove bolnice, prijevoza i stadiona u Maksimiru.

Gradonačelnik je velikoj većini gledatelja ostavio dobar dojam, no Stankoviću su zamjerali što je svom gostu upadao u riječ i nije mu dao da dovrši misao.

Iz emisije "Nedjeljom u 2" oglasili su se na službenom Facebook profilu i prisjetili se jedne slične situacije koja je vezana uz gostovanje premijera Andreja Plenkovića, a koji je u emisiji bio 14. lipnja 2020. godine.

Konkretno, podijelili su komentar: "Katastrofalan način vođenja emisije. Neprestano upadanje u riječ. Degutantno. Baš me zanima bi li tako razgovarao s nekim drugim gostima". A uz ovaj podijelili su fotografije brojnih drugih negativnih komentara.

Našao se tu i komentar: "Kamo sreće da se Stanković ovako napadno ponaša i da je ovako odrješit prema gostima iz lijevog političkog spektra".

Podsjetimo, za jučerašnju emisiju su mu pisali: "Podrška za Tomaševića! Stanković, nažalost, neprofesionalno upada u riječ gostu", "U ovoj emisiji izgubio se smisao vođenja emisije. Hrpa pitanja koja su zahtijevala odgovore koje nismo dobili zahvaljujući tvome prekidanju i stalnom upadanju u riječ. Optužbe na račun gradonačelnika su išle do toga da je kriv zbog lopoča u Jarunu i otoka koji su se pojavili zbog niskog vodostaja. Ukratko, najgora emisija do sada. Ako ovako nastaviš, ja prestajem gledati", "Sorry, Stankoviću, al' danas ste bili izuzetno neprofesionalni!!!!! G.Tomaševiću, podrška jer ne može se očistiti kaljuža u godinu dana".

