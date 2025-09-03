Aleksandra Prijović rodila drugo dijete! Kćerkici dala nesvakidašnje ime, poznati detalji poroda

Srpska folk pjevačica Aleksandra Prijović rodila je drugo dijete, doznaje Blic. Na svijet je donijela djevojčicu, a sa suprugom Filipom Živojinovićem već ima šestogodišnjeg sinčića Aleksandra. Ovo će biti, poslije dugo godina, prva djevojčica u obitelji Živojinović - pa je samim tim i željno iščekivana. Kako se doznalo, jedna od najuspješnijih srpski pjevačica rodila je u privatnoj poliklinici, a u rodilište ju je doveo suprug Filip. "Hello! Magazin" piše kako su djevojčici odabrali ime Aria.

Tamošnji mediji pišu kako je porođaj prošao u najboljem redu, a mama i beba se osjećaju odlično. Nakon što je rodila, Aleksandra je prebačena u jedan apartman. Kako se već znalo, pjevačica i njezin suprug proteklih su se nekoliko mjeseci intenzivno pripremali i posvetili dolasku prinove.

- Aleksandra i Filip su prethodno angažirali dizajnera interijera za opremanje kćerine sobe, pa su pazili na svaki detalj. Soba je prilagođena djevojčici, pa su i zidovi tako ukrašeni, ali i krevetić koji je u bijeloj boji te detalji koji su oplemenili prostor da bude moderan i lijepo uređen. Aleksandar je dobio svoju sobu, a sam je odabrao krevet i prostor u kojem će se igrati. Budući da voli sport, tu su i lopte za igru, a ono što je posebno zanimljivo jest da je Aleksandar zamolio mamu i tatu da odu u dječju trgovinu igračaka, kako bi mogao odabrati plišane medvjediće i druge stvari za svoju sestricu. Bili su oduševljeni tom idejom, pa su mu ispunili želju - ispričao je iz izvor blizak pjevačici, također za srpski Blic.

Ako se prisjetimo, Aleksandra Prijović je inače odrasla u Hrvatskoj, a danas živi u Beogradu. Javnosti je postala poznata još otkad se natjecala u popularnom tamošnjem glazbenom showu "Zvezde Granda". Prošle i pretprošle godine diljem regije punila je arene, a obožavatelji su doslovce ludjeli za ulaznicama. Filip i Aleksandra u braku su od 2018. godine, a on je inače sin Bobe Živojinovića, proslavljenog tenisača i supruga folk ikone Lepe Brene.