Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Izrael napao Iran: Eksplozije diljem Teherana
Ratna sila na putu prema Iranu: Nosači zrakoplova u Arapskom moru, najveći ratni brod, 100 borbenih aviona napušta baze diljem svjeta...
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
VIDEO SAD sudjelovao u napadu na Teheran: Iranci objavili prve snimke eksplozija
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OK, WOW!

FOTO Realna i neopterećena Danijela Martinović! Evo kako izgleda bez trunke šminke

Foto: Boris Štajduhar
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
28.02.2026.
u 08:00

Dok je na sceni sinonim za glamur, splitska pjevačica privatno živi potpuno drugačijim životom

Navikli smo je gledati u besprijekornim izdanjima, no pjevačica Danijela Martinović sve češće pušta fanove u svoj svijet kada se ugase reflektori. - Mali trenuci, velike uspomene - napisala je Splićanka u opisu najnovije objave na Instagramu koju možete pogledati OVDJE. Objavom nekoliko fotografija u ležernom i prirodnom izdanju bez šminke, otkrila je stranu koju njezina publika rijetko viđa. A upravo ta autentičnost postala je njezin zaštitni znak. Ključan dio te promjene je i njezin privatni život u kojem se, s partnerom Josipom Plavićem, bivšim kriminalističkim inspektorom, preselila se iz gradske vreve u mirnu oazu u okolici Zagreba, koju od milja nazivaju "kućica u cvijeću". Njihova svakodnevica, ispunjena vježbanjem, svirkom i putovanjima, potpuna je suprotnost estradnom životu i pruža im nužan balans. Obitelj joj je, kako često naglašava, temelj svega i sigurna luka kojoj se uvijek vraća.

Danijela Martinović pokazala kako izgleda njezina kućica u cvijeću: Upijam ljepotu trenutka i osjećam se ispunjeno
1/6

Ovu transformaciju prati i njezin vizualni identitet. Naime, hrabrom odlukom da dugogodišnji bob zamijeni kratkom pixie frizurom izazvala je oduševljenje, a njezina prirodnost postala je inspiracija mnogima. Kao ambasadorica kozmetičkog brenda, Danijela promovira poruku da istinska ljepota proizlazi iz unutarnjeg zadovoljstva i mira, a svoj put do sebe opisala je i u autobiografskoj knjizi "Tuširanje duše".
FOTO Danijela Martinović iznenadila neočekivanim izdanjem, jedan komentar se posebno istaknuo
1/15

Ključne riječi
šminka izlet pjevačica Danijela Martinović showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
DI
dishdeifybkaou
08:21 28.02.2026.

Povećajte penis za najmanje 10 cm u samo 30 dana, postignite čvrste erekсije inatjerajte svoju djevojku daspermanajmanje 5 puta zaredоm:---> mub.me/bigso

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!