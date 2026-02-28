FOTO Realna i neopterećena Danijela Martinović! Evo kako izgleda bez trunke šminke

Navikli smo je gledati u besprijekornim izdanjima, no pjevačica Danijela Martinović sve češće pušta fanove u svoj svijet kada se ugase reflektori. - Mali trenuci, velike uspomene - napisala je Splićanka u opisu najnovije objave na Instagramu koju možete pogledati OVDJE. Objavom nekoliko fotografija u ležernom i prirodnom izdanju bez šminke, otkrila je stranu koju njezina publika rijetko viđa. A upravo ta autentičnost postala je njezin zaštitni znak. Ključan dio te promjene je i njezin privatni život u kojem se, s partnerom Josipom Plavićem, bivšim kriminalističkim inspektorom, preselila se iz gradske vreve u mirnu oazu u okolici Zagreba, koju od milja nazivaju "kućica u cvijeću". Njihova svakodnevica, ispunjena vježbanjem, svirkom i putovanjima, potpuna je suprotnost estradnom životu i pruža im nužan balans. Obitelj joj je, kako često naglašava, temelj svega i sigurna luka kojoj se uvijek vraća.

Danijela Martinović pokazala kako izgleda njezina kućica u cvijeću: Upijam ljepotu trenutka i osjećam se ispunjeno

Ovu transformaciju prati i njezin vizualni identitet. Naime, hrabrom odlukom da dugogodišnji bob zamijeni kratkom pixie frizurom izazvala je oduševljenje, a njezina prirodnost postala je inspiracija mnogima. Kao ambasadorica kozmetičkog brenda, Danijela promovira poruku da istinska ljepota proizlazi iz unutarnjeg zadovoljstva i mira, a svoj put do sebe opisala je i u autobiografskoj knjizi "Tuširanje duše".