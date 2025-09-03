Na profilu Halida Bešlića osvanula prva objava nakon što je hospitaliziran, emotivni video dirnuo obožavatelje

Jedan od najpopularnijih pjevača zabavne glazbe u regiji Halid Bešlić (71) nedavno je hospitaliziran zbog zdravstvenih problema a već zakazane koncerte bio je prisiljen otkazati. Na njegovom službenom Instagram profilu osvanula je i prva objava otkad je omiljeni pjevač završio u bolnici. Na emotivnom videu prikazani su kadrovi Sarajeva, uz Halidovu pjesmu Godino vrela i stih "Hej, čekat ću te...". Video je odmah dirnuo njegove obožavatelje.

"Halid je trenutačno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutačno se osjeća dobro, prima terapiju i ide nabolje. Ovim putem samo bih želio demantirati sve glasine koje kruže posljednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, nište od toga nije točno", kazao je Halidov menadžer Nedim Srnja za Klix.ba.

Foto: Instagram

Podsjetimo, njegova je menadžer nedavno za In Magazin progovorio također o Halidovu zdravstvenom stanju: "To će sigurno potrajati neko vrijeme. Naravno da smo otkazali koncerte, da ne bude dodatnog stresa i da ljudi ne nagađaju hoće li ih biti ili neće", pojasnio je. Tako je posljednji koncert otkazao i u Splitu, a prethodno je bio prisiljen otkazat i koncerte i u Gradačcu i Ludbregu, a koji su bili zakazani za kraj kolovoza i početak rujna. Obožavani glazbenik je nedavno hitno hospitaliziran u Sarajevu. "Našem Halidu želimo brz i potpuni oporavak, da nas i dalje uveseljava svojim nezaboravnim hitovima", poručili su organizatori koncerta u Ludbregu, gdje je Halid trebao zapjevati 5. rujna.

Njegovo je zdravstveno stanje postalo zabrinjavajuće kada se pojavio na koncertu u Banjoj Luci, a snimke nastupa širile su se društvenim mrežama. Naime, tijekom nastupa Bešlić se otežano kretao po pozornici, a veći dio koncerta je sjedio. U jednom je trenutku čak publici kazao kako se ne osjeća dobro, a oni su ga svi podržali gromoglasnim pljeskom. – Jedva sam došao. Loše mi je, boli ovdje, boli ondje, ali posao se mora odraditi – rekao je tada.

Ranije se neslužbeno doznalo kako je Bešlić završio na odjelu nefrologije, a što ukazuje na probleme s bubrezima. Nefrologija se bavi liječenjem bolesti bubrega i mokraćnog sustava, uključujući akutno i kronično zatajenje bubrega, bubrežne kamence, komplikacije dijabetesa i hipertenzije, kao i pacijente na dijalizi ili nakon transplantacije.

Inače, pjevač evergreen hitova kao što su "Miljacka", "Dvadesete", "Čardak" i mnogih drugih, ovo nije prvi put da se susreće sa zdravstvenim tegobama. Naime, prije nekoliko godina preventivni pregled u Banjoj Luci otkrio je da ima suženje glavne krvne žile na vratu, što je moglo izazvati moždani udar. Zahvaljujući brzo reakciji liječnika, Bešlić je tada spašen te je ta tegoba otklonjena. Također, godine 2009. doživio je tešku prometnu nesreću u kojoj je izgubio oko, a tada je zadobio i ozljede pluća. Posljednjih se godina bori i s dijabetesom, što dodatno komplicira pjevačevo zdravstveno stanje.