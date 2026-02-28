Naši Portali
ROMANTIČNO

FOTO Hana Huljić podijelila s pratiteljima rijedak intiman trenutak s Petrom Grašom

Beograd: Hana i Petar Grašo zajedno na dodjeli nagrada MAC
Foto: Antonio Ahel
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
28.02.2026.
u 16:27

Obožavatelji nisu ostali ravnodušni na ovaj rijedak uvid u privatni život omiljenog para. Komentari su se nizali munjevitom brzinom

Poznati par Huljić-Grašo svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, no s vremena na vrijeme podijele poneki detalj koji raznježi njihove brojne obožavatelje. Upravo je to učinila Hana svojom posljednjom objavom na svom Instagram profilu. Na fotografiji, snimljenoj s leđa, Hana nježno grli svog supruga Petra. Uz fotografiju nije bilo dugog opisa; glazbenica je stavila samo jedno bijelo srce, simbol koji je bio dovoljan da prenese svu dubinu emocije. Obožavatelji nisu ostali ravnodušni na ovaj rijedak uvid u privatni život omiljenog para. Komentari su se nizali munjevitom brzinom, a prevladavale su poruke ljubavi i podrške. "Žena, majka, kraljica", jedan je od komentara koji sažima divljenje koje javnost osjeća prema Hani. Mnogi su se obratili i Petru s jasnom porukom: "Čuvaj je Grašo". Hana i Petar trude se držati svog sina Tonija i kći Albu podalje od očiju javnosti, ali ponekad snimke i fotografije njihove djee dospiju na društvene mreže bez njihova znanja, o čemu je Hana jednom prilikom pričala u intervju za Večernji list.

"Mi kao roditelji, koliko god je to moguće, pokušavamo djecu čuvati podalje od očiju javnosti. Koristim u pjesmama njezin glas, kao što bih koristila bilo čiji drugi dječji glas, ali Petar i ja nikada nismo objavili fotografiju na kojoj se našoj djeci vidi lice. Video koji spominjete zapravo sam ja snimila, dok je ona još bila mokra od tuširanja, u pelenama. To je posljednje što bih ja objavila na društvenim mrežama. Video sam poslala najbližim prijateljima. Vjerojatno je netko od njih u najboljoj namjeri poslao nekom svom prijatelju, taj nekom svom i tako je to dospjelo na mreže bez našeg znanja i dopuštenja. Sjećam se kada me brat uzrujan nazvao i rekao mi: “Hana, Alba je na TikToku”. Nitko od nas u obitelji nema tu društvenu mrežu, ali smo tada svi otvorili profile kako bismo pronašli taj video i pokušali doći do osoba koje su to objavile"; ispričala nam je tada Hana. 

FOTO Prepoznajete li našu bivšu misicu? Ovako je izgledala prije operacije nosa, a njezin izbor za miss obilježio je skandal
Beograd: Hana i Petar Grašo zajedno na dodjeli nagrada MAC
1/13
