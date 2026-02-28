Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Eksplozije u Teheranu, Iran lansirao rakete, požar bukti u američkoj mornaričkoj bazi u Bahrainu
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
FOTO Eksplozije, ljudi bježe u skloništa, redovi za benzin: Pogledajte prizore iz Irana pod napadom
Ubojito precizni američki projektili za napad na Iran kotišteni su i na Balkanu: NATO je njima gađao srpske položaje
VIDEO Snažne eksplozije u Dubaiju: Burj Khalifa evakuirana, turistima poslana hitna upozorenja
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DOZA HUMORA

FOTO Evo kako se Šime Elez našalio na račun Maje Šuput: Ova fotka sve je nasmijala

Foto: Instagram
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
28.02.2026.
u 11:25

Poznati dvojac Maja Šuput i Šime Elez nedavno su posjetili Pariz, a svoje su pratitelje oduševili bajkovitim prizorima. Ipak, jedna je objava izazvala posebnu pažnju i salve smijeha

Pjevačica Maja Šuput i bivši "Gospodin Savršeni" Šime Elez proveli su nekoliko dana u Parizu, a svoje su putovanje dokumentirali nizom fotografija. Od raskošnih dvorana Versaillesa do kultne piramide ispred Louvrea, dvojac je pratiteljima pružio uvid u pravu parišku bajku. Uživajući u šetnjama, pozirali su na slavnim lokacijama, a njihove su objave brzo privukle veliku pažnju. Za ovu prigodu, Maja je birala upečatljive modne kombinacije, a posebno se istaknula tamnim outfitom koji je upotpunila glamuroznom bijelom bundom. Šime je, s druge strane, ostao vjeran svom ležernijem stilu u efektnoj kožnoj jakni. Njihovi modni odabiri pokazali su se kao pun pogodak za kulisu jednog od najromantičnijih gradova na svijetu.

Ipak, jedna je fotografija zasjenila sve ostale i postala hit. Šime Elez odlučio se našaliti na račun poznate razlike u visini između njega i Maje. Objavio je fotografiju snimljenu iz neuobičajene, ptičje perspektive, čime je na duhovit način dodatno naglasio koliko je viši od pjevačice. Dok Maja gleda u kameru, Šime je u prvi plan gurnuo dio sebe, stvarajući komičan efekt koji je sve nasmijao.

Foto: Instagram

Simpatična šala odmah je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Obožavatelji su pohvalili njihov smisao za humor i opuštenost, a mnogi su komentirali kako im je objava uljepšala dan. Ova fotografija dokaz je da Maja i Šime njeguju odnos ispunjen smijehom, a upravo je ta spontanost ono što njihovi pratitelji najviše cijene.

FOTO Nakon brzoplete izjave o braku, Šime Elez i Maja Šuput javili se iz grada zaljubljenih
1/38

Podsjetimo, Šime je prije par dana otkrio da se vratio s romantičnog putovanja. Odmah nakon povratka doživio je situaciju koju će još dugo prepričavati prijateljima i pratiteljima. Naime, Šime je za povratak odlučio rezervirati prijevoz putem popularne aplikacije BlaBlaCar. No u cijelom procesu napravio je jednu ključnu pogrešku - nije provjerio o kakvom je vozilu riječ. Kada je stigao na dogovoreno mjesto susreta, umjesto klasičnog osobnog automobila dočekalo ga je teretno vozilo. Simpatičnu situaciju odmah je podijelio na svom profilu na Instagramu. Na fotografiji se vidi kako se, uz osmijeh, penje u veliki kamion parkiran pokraj ulaza na autocestu, dok je vani već pao mrak. Uz objavu je duhovito napisao: "Kad u zadnji trenutak rezerviraš BlaBla car, ne provjeriš auto, pa te kralj skupi sa Scaniom.... Vozi Miško."

Ključne riječi
Šime Elez Maja Šuput Pariz showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!