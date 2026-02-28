FOTO Evo kako se Šime Elez našalio na račun Maje Šuput: Ova fotka sve je nasmijala

Pjevačica Maja Šuput i bivši "Gospodin Savršeni" Šime Elez proveli su nekoliko dana u Parizu, a svoje su putovanje dokumentirali nizom fotografija. Od raskošnih dvorana Versaillesa do kultne piramide ispred Louvrea, dvojac je pratiteljima pružio uvid u pravu parišku bajku. Uživajući u šetnjama, pozirali su na slavnim lokacijama, a njihove su objave brzo privukle veliku pažnju. Za ovu prigodu, Maja je birala upečatljive modne kombinacije, a posebno se istaknula tamnim outfitom koji je upotpunila glamuroznom bijelom bundom. Šime je, s druge strane, ostao vjeran svom ležernijem stilu u efektnoj kožnoj jakni. Njihovi modni odabiri pokazali su se kao pun pogodak za kulisu jednog od najromantičnijih gradova na svijetu.

Ipak, jedna je fotografija zasjenila sve ostale i postala hit. Šime Elez odlučio se našaliti na račun poznate razlike u visini između njega i Maje. Objavio je fotografiju snimljenu iz neuobičajene, ptičje perspektive, čime je na duhovit način dodatno naglasio koliko je viši od pjevačice. Dok Maja gleda u kameru, Šime je u prvi plan gurnuo dio sebe, stvarajući komičan efekt koji je sve nasmijao.

Foto: Instagram

Simpatična šala odmah je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Obožavatelji su pohvalili njihov smisao za humor i opuštenost, a mnogi su komentirali kako im je objava uljepšala dan. Ova fotografija dokaz je da Maja i Šime njeguju odnos ispunjen smijehom, a upravo je ta spontanost ono što njihovi pratitelji najviše cijene.

Podsjetimo, Šime je prije par dana otkrio da se vratio s romantičnog putovanja. Odmah nakon povratka doživio je situaciju koju će još dugo prepričavati prijateljima i pratiteljima. Naime, Šime je za povratak odlučio rezervirati prijevoz putem popularne aplikacije BlaBlaCar. No u cijelom procesu napravio je jednu ključnu pogrešku - nije provjerio o kakvom je vozilu riječ. Kada je stigao na dogovoreno mjesto susreta, umjesto klasičnog osobnog automobila dočekalo ga je teretno vozilo. Simpatičnu situaciju odmah je podijelio na svom profilu na Instagramu. Na fotografiji se vidi kako se, uz osmijeh, penje u veliki kamion parkiran pokraj ulaza na autocestu, dok je vani već pao mrak. Uz objavu je duhovito napisao: "Kad u zadnji trenutak rezerviraš BlaBla car, ne provjeriš auto, pa te kralj skupi sa Scaniom.... Vozi Miško."