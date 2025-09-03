Naši Portali
ŽIVOT NA VAGI

FOTO Šokantne scene dočekale kandidate! Nutricionistica im pokazala sve što pojedu u tjednu: 'Mene je sramota'

Foto: RTL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
03.09.2025.
u 15:14

Kandidate danas čekaju stolovi prepunjeni raznih namirnica - a upravo će im nutricionistica Martina pokazati koliko su im navike oblikovale živote. „Vidjet ćete u čemu najviše griješite“, poručuje Martina, a kandidati su svjesni da ih očekuje puno učenja o zdravoj prehrani.

Novo jutro u 'Životu na vagi' počelo je u kuhinji, gdje je Domagoj u šaljivom tonu poručio: „Danas puretina i riža s brokulom, a poslije desert - čokoladice... Može?“ Ekipa se nasmijala, ali svi su brzo shvatili da će hrana, njihova najveća slabost, i ovoga puta igrati glavnu ulogu. 

Kandidate danas čekaju stolovi prepunjeni raznih namirnica - a upravo će im nutricionistica Martina pokazati koliko su im navike oblikovale živote. „Vidjet ćete u čemu najviše griješite“, poručuje Martina, a kandidati su svjesni da ih očekuje puno učenja o zdravoj prehrani. „Nije ni čudo što imamo dvije tone i osamsto“, kaže Sneki, a Marija dodaje: „Mene je sramota.“

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
1/29

Poseban zadatak čeka povratnike Antoniju i Ivicu - trenutak u kojem će pokazati jesu li spremni dokazati sebi i drugima koliko su do sada napredovali, a na redu je i prvo vježbanje devete sezone! „Prije prvog treninga sam jako nervozna, ne znam što očekivati. Pretpostavljam da će biti teško i naporno“, iskrena je bila Kate. Marija se, s druge strane, našalila na račun svih: „Nitko nije u kondiciji, gegamo se ko pingvini.“

Kako izgleda 'doručak iz snova' kandidata te kakve će šokantne činjenice doznati o svojoj dosadašnjoj prehrani - doznat ćete večeras od 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo. 

život na vagi RTL showbiz

