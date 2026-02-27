Naši Portali
ODLIČAN MODNI ODABIR

Supruga Ivana Rakitića podijelila je fotografije s glamuroznog noćnog izlaska, a pratitelji su je obasuli komplimentima

Foto: Instagram
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
27.02.2026.
u 16:30

Otkako se obitelj Rakitić u ljeto 2024. preselila u Split zbog Ivanovog novog angažmana u Hajduku, Raquel je postala jedna od glavnih zvijezda splitske društvene scene

Raquel Mauri, supruga proslavljenog hrvatskog nogometaša Ivana Rakitića, ponovno je oduševila svoje pratitelje. Na svom Instagram profilu objavila je seriju fotografija s večernjeg izlaska, a iako je u opisu stavila samo emotikone koji asociraju na proslavu, slike govore više od tisuću riječi. Raquel je zablistala u elegantnoj, potpuno crnoj modnoj kombinaciji koja je istaknula njezinu figuru. Odjenula je atraktivan top otvorenih ramena s puf rukavima te crne hlače visokog struka, a cijeli izgled zaokružila je visokim potpeticama i decentnim nakitom.

Na nekoliko fotografija pozira sa suprugom Ivanom, koji nije skrivao ponos i osmijeh dok je stajao uz nju. Par se držao za ruke i izgledao zaljubljenije no ikad, a Ivan je za ovu prigodu odabrao moderno sivo odijelo na pruge. Iako lokacija nije otkrivena, moderan interijer s neonskim svjetlima odaje dojam ekskluzivnog kluba ili restorana. Jedna od fotografija iz galerije otkriva da je par bio na proslavi pedesetog rođendana, što potvrđuje slavljeničku atmosferu. Otkako se obitelj Rakitić u ljeto 2024. preselila u Split zbog Ivanovog novog angažmana u Hajduku, Raquel je postala jedna od glavnih zvijezda splitske društvene scene.

Kao i uvijek, njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su je u komentarima obasuli komplimentima na račun izgleda i stila. "Bome predivni ste", "Miss Splita", samo su neke od pohvala koje su se nizale ispod fotografija. Komentar "Miss Splita" posebno se ističe jer pokazuje koliko je Raquel omiljena među lokalnim stanovništvom i kako su je Splićani prihvatili kao svoju.

FOTO Prepoznajete li našu bivšu misicu? Ovako je izgledala prije operacije nosa, a njezin izbor za miss obilježio je skandal
1/13

