NEOČEKIVANI NASTUP

VIDEO Velika nostalgija! Naša pjevačica zapjevala kultni hit koji ju je proslavio

VL
Autor
27.02.2026.
27.02.2026.
u 20:30

Bivša pjevačica grupe ET, Lana Klingor Mihić, podsjetila je pratitelje na dane najveće slave popularnog benda tako što je tijekom odmora na Baliju spontano zapjevala veliki hit

Lana Klingor Mihić, danas uspješna poduzetnica, trenutno uživa na egzotičnom odmoru na Baliju. Ipak, ni na drugom kraju svijeta ne može pobjeći od glazbene prošlosti, što je dokazala videom koji je postao hit na društvenim mrežama. Tijekom vožnje automobilom, u društvu influencera Luciana Plazibata, Lana je odlučila održati improvizirani nastup koji je sve prisutne, ali i tisuće pratitelja, vratio u prošlost. U trenutku kada je zapjevala prve stihove hita "Nemoj mi raditi to", vozilo se pretvorio u malu koncertnu pozornicu. Njezin prepoznatljiv vokal ispunio je prostor, a energija je podsjetila na dane kada je s grupom ET harala domaćim ljestvicama. Pjesma, objavljena 2002. godine, i danas zvuči svježe, a Lanin glas, kako su mnogi primijetili, ostao je gotovo identičan onome sa studijske snimke. Spontani trenutak dokazao je da glazbeni talent ne nestaje, čak i kada se karijera usmjeri u drugom pravcu.

@lucianoplazibat

To koliko ja VOLIM ovu pismu…😍🙌🏻♥️

♬ original sound - Luciano Plazibat

Snimku je na svom TikToku podijelio Luciano Plazibat, a reakcije nisu izostale. Komentari su se redali munjevitom brzinom, ispunjeni nostalgijom. - "Kakav povratak u prošlost", "Hit bio i ostao", "Lana odlično otpjevala kao nekad" - samo su neke od poruka oduševljenih fanova, dok su mnogi glasno poručili: "Hoćemo koncert!". Video je tisuće ljudi vratio u zlatno doba grupe ET, točnije u razdoblje od 2001. do 2005. godine, kada je Lana bila zaštitno lice i glas benda nakon odlaska legendarne Vanne.

FOTO Luksuzni dom u kojem živi Lana Klingor većina si ne može priuštiti! Ima veliki bazen i skup namještaj
1/22

Iako se Lana nakon odlaska iz ET-a povukla s glazbene scene i posvetila drugim strastima, poput kulinarstva i uzgoja pasa, publika je očito nije zaboravila. Javnost ju danas poznaje i kao pobjednicu Celebrity MasterChefa, no povremeni glazbeni istupi poput ovoga na Baliju redovito privlače ogromnu pozornost. Ovaj kratki nastup još je jednom potvrdio da njezini obožavatelji nisu zaboravili hitove koji su obilježili jednu generaciju i ponovno je potaknuo želje o mogućem povratku na pozornicu.

Lana Klingor Mihić ET bali showbiz

