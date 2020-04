Richard Gere dobio drugog sina s 33 godine mlađom suprugom

Glumac Richard Gere (70) i njegova supruga Alejandra SIlva (37) dobili su drugo dijete. Kako piše magazin Hello, Španjolka je rodila u tajnosti na ranču u Pound Ridgeu, nedaleko od New Yorka. To je njihovo drugo dijete, nakon što su u veljači prošle godine dobili sina Alexandra.

Gere iz braka s Carey Lowell ima sina Homera (20), dok Alejandra iz braka s biznismenom Govindom Friedlandom ima sina Alberta (7). Glumcu je ovo treći brak, a prije Silve i Lowell pet je godina bio u braku sa supermodelom Cindy Crawford.

Gere i Alejandra vjenčali su se u Španjolskoj u travnju 2018. godine poslije četiri godine veze, a nakon vjenčanja Richard se pohvalio da je najsretniji čovjek na svijetu jer je oženio "lijepu ženu koja je pametna, osjetljiva, predana pomaganju ljudima, zabavna, strpljiva, koja zna oprostiti, dobro kuha i radi najbolje salate na svijetu".