Reporter Ilija Radić oprostio se od RTL-a, a poznato je i gdje nastavlja karijeru

Nakon skoro osam godina provedenih na RTL-u novinar i reporter Ilija Radić oprostio se od ove televizije te svoju karijeru nastavlja na N1. - Usudio bih se reći da živim informativni program, jedan sam od onih novinara koji i na slobodan dan prate sve vijesti. Uživam raditi u informativi i baš zato mislim da će mi rad na N1 televiziji, kao apsolutnom lideru televizijskog informativnog programa, omogućiti dosezanje nove karijerne razine - prenosi N1 izjavu svog novog kolega koji je prve novinarske zadatke odradio na Televiziji Jadran, a strast prema ovom poslu počeo je pokazivati još u školi.

- Još u osnovnoj školi sam bio u novinarskoj sekciji, igrao se reportera s nekih školskih događanja, vodio priredbe. U jednoj fazi života samo pokušao krenuti drugim putem, ali me novinarstvo povuklo natrag. Prvi koraci bili su na Televiziji Jadran. Honorarni angažman ubrzo je prerastao u stalno zaposlenje i uredničku poziciju. To iskustvo me odlično pripremilo za sljedeću stepenicu - dopisnika RTL-a iz Splita. Tu sam učio od svoje drage kolegice Dragane Eterović koja je dio RTL-ovog tima od samog početka i ovim putem joj hvala na strpljenju. - rekao nam je Ilija prije tri godine u intervju.

Nova radna sredina nije mu nepoznata jer većinu kolega poznaje i vjeruje kako će mu to pomoći u ovom periodu prilagodbe.

- Vjerujem da će mi to pomoći da se što lakše uklopim u novo radno okruženje jer ništa ne zbliži novinarsku ekipu kao zajednički rad na terenu, u različitim vremenskim uvjetima i nerijetko u vrlo stresnim situacijama. Svakako me veseli i što nam slijedi izazovna superizborna godina u kojoj će građani tri puta izlaziti na izbore pa je pred novinarima ozbiljan, ali i vrlo motivirajuć posao - rekao je Ilija. U svojoj karijeri pratio je politiku i ekonomske teme, a gledatelji dobro pamte i njegovo izvještavanje iz Zagreba nakon razornog potresa. Iliju je 2022. godine Glas poduzetnika proglasio novinarom godine.

