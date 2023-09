Sjećate li se Bobbyja iz serije 'Dallas'? Evo kako danas izgleda, nakon smrti supruge opet ljubi

S televizijskom legendom, Patrickom Duffyem, široj publici dobro poznatim iz serija kao što su Dallas te Dragulji i strasti, u Monte Carlu razgovarala je novinarka IN magazina, Aleksandra Keresman.

U ekskluzivnom intervjuu za IN magazin, danas 74-godišnji glumac, prisjetio se svojih početaka u glumačkom svijetu, za koje je dobrim dijelom zaslužna njegova sestra, ali i otkrio kako je izgledalo emotivno okupljanje stare postave Dallasa.

''Sama činjenica da se radi o 45 godina je emotivna. Nije to bilo emotivno zbog toga što se nismo jako dugo vidjeli, nego zato što se okupljamo kao nekadašnja obitelj i na jednom mjesto su svi živući članovi, a to je emotivno jer svaki put kad se vidimo ima nas nešto manje.'' otkrio je Patrick Duffy.

Vrlo emotivno progovorio je i o potpuno neočekivanoj ljubavnoj priči koju proživljava u svojim zrelim godinama. Nakon smrti supruge, s kojom je u braku proveo 48 godina, zaljubio se u kolegicu Lindu Purl. Njihova je romansa poput pravog filmskog scenarija. Počela je tokom pandemije putem Zoom-a da bi se rasplamsala toliko da natjera Patricka da vozi 23 sata do žene koja ga je osvojila.

Foto: Nova TV

''Svaku večer smo završili s riječima vidimo se sutra, odmori…i taman prije kraja razgovora rekao sam ok, sutra u 7 se vidimo, volim te i zatvorio laptop. I smrznuo sam se, rekao sam riječ na „l“. Uhvatila me panika, kasnije mi je rekla da je ona ostala u šoku i pokušavala shvatiti jesam li to doista rekao. Tako da je iduće večeri bilo vrlo nelagodno u početku….no zaključili smo, moramo se vidjeti. Vozio sam 23 sata do njene kuće i od tad smo zajedno, sad će nam biti treća godišnjica.'' otkrio je za kamere IN magazina.

Sve romantične detalje njihove veze kao i Patrickove planove za posjet Hrvatskoj ne propustite doznati danas u IN magazinu od 16.45 sati na Novoj TV!

