Razvod ga je potpuno slomio, a najviše je patio zbog odvajanja od djece

Splitski pjevač Goran Karan svojim snažnim glasom osvaja žene svih generacija, a priznanje za pjevački talent i lijepe pjesme odaju mu i muškarci. Ovaj vatreni Ovan s podznakom u Djevici vrlo je emotivan, filozofski orijentiran muškarac koji životu pristupa na ozbiljan i jednostavan način.

Neposredan je, srdačan, dobronamjeran i humorističan u kontaktima s publikom i s ljudima koje sreće i prenosi nam optimizam i ljubav prema životu. On može i voli jako puno pričati i pri tome nije nimalo dosadan, jer svaku misao ‘začini’ svojim inteligentnim humorističnim dosjetkama. Pri tome zadrži dobar ukus.

Uz Gorana se osjećate opušteno, zabavno i gotovo ravnopravno. On ne glumi zvijezdu (a mogao bi). S istaknutim Plutonom on plijeni svojim šarmom i pokazuje zavidnu unutarnju snagu i strast. Iako je u pjesmama i u životu iskusio bol i osjećao se kao ranjena duša on svaku pjesmu pretvara u odu radosti. Užitak je slušati ga kako izvodi operne arije, a tada iz njegova glasa osjetimo svu silu kontrolirane snage.

Pjevao je na engleskom, turskom, omiljeni je gost na pozornicama diljem svijeta. Hitovi poput pjesama “Lipa si lipa”, “Ostani” i “Prozor kraj đardina”’ ostaju vječne dalmatinske pjesme kakve samo Goran Karan može pjevati. Prolazak kroz razvod braka ostavio je pečat najtežih trenutaka u njegovom životu najviše zbog odvajanja od djece jer je i sam osjetio što znači nedostatak oca.

Zato on svojim sinovima nastoji pružiti svu moguću pažnju i ljubav. Stoga i najsretnijim trenucima ocjenjuje upravo one kada je postao otac. U 2020. godini bit će vrlo kreativan i njegove nove ljubavne pjesme podsjećat će na sve njegove hitove koje je za njega napravio legendarni Zdenko Runjić. Preispitat će neke odnose sa suradnicima i unaprijediti kvalitetu suradnje. U inozemstvu će ponovno osvajati priznanja, ali i dobro zarađivati. U duhovnom segmentu života ostaje vjeran sebi i čini još jedan korak dalje.

