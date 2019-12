'Kolinda voli izazvati dramu, Škoro se zna izvući iz gafa, a Milanoviću treba samodisciplina'

Kako u nikad neizvjesnijoj utrci za Pantovčak ni ankete ne mogu ništa garantirati, upitali smo najpoznatiju hrvatsku astrologinju Anđelku Subašić kakva je astro prognoza za 22. prosinac i kojim su predsjedničkim kandidatima zvijezde naklonjenije.

- U prvom krugu naklonjenost birača izraženija je za aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović, potom za Zorana Milanovića i Miroslava Škoru. Međutim, i Mislav Kolakušić moći će biti zadovoljan rezultatima s obzirom na to kako je vodio svoju kampanju. Nisam sve kandidate analizirala, ali ova četvorka nema razloga za nezadovoljstvo - kazala je astrologinja i dodala kako Kolinda definitivno ima 'najdiscipliraniju organiziranu podršku svojih birača'.

Osvrnula se Subašić i na osobnost samih kandidata na temelju horoskopskog znaka pa kaže kako bi 'Zoran Milanović trebao puno treninga da bi njegovo liderstvo bilo uspješno u velikom sustavu jer mu je potrebna samodisciplina, sposobnost slušanja i razumijevanja konteksta'. S druge strane, ova poznata astrologinja upravo aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović vidi kao najbolju promotoricu Hrvatske u svijetu.

- Najdojmljivije Hrvatsku u svijetu predstavlja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i po njoj mnogi našu zemlju percipiraju kao jednu lijepu zemlju (turističku ljepoticu), privlačnu i poželjnu za prijateljstvo, mlade talentirane ljude koji imaju razinu potencijala ravnopravnu sa razvijenim zemljama - jednom riječju Grabar-Kitarović snažno povećava popularnost naše zemlje u svijetu. Liderske osobine njoj nisu izražene.

Zanimalo nas je i koji kandidat najbolje komunicira s medijima i biračima, ali onda smo saznali da znak u ovom slučaju nije presudan. Položaj Merkura u tzv. natalnoj karti osobe opisuje komunikaciju s medijima, dok položaj Mjeseca s masama.

- Predsjednica Grabar-Kitarović vrlo je vješta u komunikaciji s medijima, ako se unaprijed pripremi i 'školski' to odradi, dok je u spontanoj komunikaciji brzopleta. S masama nije baš 'šarmantna' i voli izazvati dramu. Njezin protukandidat Zoran Milanović selektivan je prema medijima te bira one koji su na 'njegovom nivou' i uvijek želi ostaviti dojam da je 'pametan', kao i zadiviti svojim autoritetom - objasnila je Subašić i zaključila kako upravo 'Miroslav Škoro ima najviše takta za PR jer se zna izvući iz 'gafa' i uvjerljivo ga obrazložiti. To je djelomično i zato što se njegov Mjesec nalazi u znaku Raka, što znači da svoje emocije lako prenosi na mase, pogotovo kada se radi o temama poput vjere i domovine'.

Mislava Kolakušića pak vidi kao kandidata koji 'najviše voli pisanu komunikaciju jer se plaši provokacija, ali isto tako ne želi rasipati energiju na razgovore i teme koje njega ne zanimaju'.

- Kolakušić ne voli poistovjećivanje s masama. Usmjeren je prema grupama koje on može 'zaštititi', što posredno govori da nije emotivno otvoren niti da bi podilazio masama - komentirala je Subašić, iako priznaje da bi u svijetu imao 'markantan image', ali mišljenja o njemu bi bila podvojena jer bi se 'nametnuo kao vođa kojemu se ne smije suprotstaviti'.

Slična sudbina bi mogla zadesiti i Miroslava Škoru koji bi na temelju analize astrologije bio 'popularan u Hrvatskoj i među dijasporom, ali ne u međunarodnim krugovima, osim među nekim nama susjednim zemljama'.

Različitost kandidata posebno se vidi u njihovom odnosu sa svojim savjetnicima, a po ovom pitanju Subašić vjeruje da je Mislav Kolakušić onaj koji najviše voli kontrolu, pa čak i 'vojničku disciplinu i hijerarhiju'. Milanović se pak oslanja na svoje 'elitne savjetnike', iako na koncu bi dosta odluka prove 'na svoj način'.

- Aktualna predsjednica kada pokloni povjerenje nekom od savjetnika tada ih i sluša, ali to nisu stručni kriteriji odabira savjetnika nego subjektivni, dok Škoro vjeruje mudrim osobama koji su mu se dokazali u drugim segmentima života, ali osobno želi sve znati i biti informiran. Dobro zna organizirati ljude oko sebe, ali ipak on određuje njihove granice - zaključila je Subašić i vješto izbjegla pitanje tko bi imao najviše sreće u vođenju Hrvatske u sljedećih pet godina.

"Zemlju vodi premijer, a predsjednik ili predsjednica nadopunjuje sliku zemlje prema vani. Unutar zemlje služi poput vještog moderatora jednog poslovnog ili političkog skupa".