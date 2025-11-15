Radmila iz 'Ljubav je na selu' nakon poljupca s Josipom: 'Cure su me optužile da previše vremena provodim s njim'

Susret Josipa Ercegovića i Radmile odmah je privukao veliku pažnju – od trenutka skidanja poveza do emotivnog zagrljaja koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama. Izrazita kemija među njima bila je očita već u prvim trenucima. Radmila danas ističe da ništa nije bilo umjetno, već da se sve razvijalo spontano, od prvog pogleda do poljupca na sljedećem susretu. Također priznaje da ju je nervoza pratila neprestano, unatoč tome što je pred kamerama odavala dojam smirenosti.

No, osim romantičnih trenutaka, Radmila je u razgovoru za RTL.hr iskreno progovorila i o situaciji koja ju je posebno pogodila – komentarima ostalih kandidatkinja. Iako je atmosfera među djevojkama bila dobra, priznaje da ju je zasmetalo kada su je optužile da previše vremena provodi s Josipom. "Smetalo mi je kad su mene cure optužile da previše vremena provodi sa mnom. One su imale vremena s njim više nego ja. Ali stvarno smo si mi cure bile u super odnosima", kazala nam je Radmila. Iako je djelovala samouvjereno, Radmila priznaje da ju je trema pratila cijelim putem. "Bila me jako trema. Baš me jako prala i bila sam sramežljiva. Možda sam bila 50 posto opuštena", iskreno govori. Podsjetimo, u prošloj epizodi smo gledali kako je Iris otkrila da ju Josip E. sve više intrigira, dok su ostale njegove dame jasno izrazile nezadovoljstvo što je toliko vremena posvetio isključivo Radmili.Ima malo drame kod nas. Radmila radi scenarij.

Želi osvojiti Josipa i ne dopušta mu da komunicira sa mnom", otkrila je Sanja. Josip Ercegović cijeli je tulum proveo s Radmilom, no ostale njegove dame nisu očajavale. Vjerujem u ljubav na prvi pogled, ali ne znam je li to to", priznao je kako su ga jučer ipak malo ponijele emocije, Odmah sam ujutro bio svjestan što sam napravio i pokušavao sam držati distancu." Obećao je da će i ostalima posvetiti svoju pažnju.