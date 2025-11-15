Naši Portali
OBJAVILA VIDEO

'Ljuta sam. Lice mi je paralizirano. Plače mi se, boli': Influencerica o posljedicama zahvata na koji idu brojne Hrvatice

Foto: TikTok
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
15.11.2025.
u 14:32

Zbog tog lošeg iskustva, 28-godišnjakinja je razvila "strah od botoksa". Ipak, ponovno se odlučila za tretman nakon što je nedavno posjetila specijalista kako bi riješila kroničnu bol u čeljusti

Influencerica Bobbi Althoff otkrila je svojim pratiteljima neugodne posljedice nedavnog kozmetičkog zahvata, objasnivši da su joj injekcije botoksa gotovo paralizirale lice. U TikTok videu pod naslovom #botchedbotox, Bobbi je započela riječima: "Ako se pitate, 'Bobbi, zašto ti se lice ne može pomaknuti?' Dopustite da vam kažem zašto". Dodala je: "2023. godine otišla sam kod osobe koja je rekla, 'Oh, trebala bi si ovo napraviti na licu', a ja sam rekla, 'Naravno, idemo to učiniti.' Jedna od stvari koje mi je napravila bilo je ubrizgavanje botoksa u bradu, i to je uzrokovalo da se nisam mogla smijati."

Zbog tog lošeg iskustva, 28-godišnjakinja je razvila "strah od botoksa". Ipak, ponovno se odlučila za tretman nakon što je nedavno posjetila specijalista kako bi riješila kroničnu bol u čeljusti. Iako je bila sumnjičava, specijalist ju je uvjerio da će injekcije značajno pomoći u opuštanju mišića. Pristavši na zahvat, Bobbi, majka Luce (5) i Isle (3) s bivšim suprugom Coryjem Althoffom, primila je injekcije botoksa i sa svake strane sljepoočnica.

Sada, s početkom djelovanja botoksa, potvrdilo se da je njezin predosjećaj bio točan. "Oči mi izgledaju kao da su zamrznute. Ali najgori dio?" primijetila je Bobbi, pokušavajući se nasmiješiti. "Ne mogu se nasmijati. Lice mi je zamrznuto. Osjećam svu ovu napetost ovdje. Jednostavno boli. "No, to nije bio kraj nuspojavama.Influencerica je svom stomatologu iznijela poteškoće s govorom i bol pri jelu. Specijalist ju je, međutim, obavijestio da će učinak injekcija potrajati još nekoliko mjeseci.

Ključne riječi
influencerica estetski zahvat botox showbiz

Kupnja