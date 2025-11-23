Puno povratnika i iznenađenja! Guinnessovi rekorderi Martinu nisu impresionirali, jedan kandidat vraća se već iduće nedjelje

Deveta audicijska večer Supertalenta donijela je spektakl emocija, talenta i kreativnosti. Kandidati različitih dobi i vještina, od plesa do heklanja, pokazali su žiriju i publici svoje vještine i strast, a epizoda je završila upečatljivim nastupom kandidata koji se šesti put prijavio u show.

Večer je uspješno započela za Dinu Radosavca, povratnika koji je u Supertalentu ranije osvojio publiku svojom autorskom pjesmom Viski i tekila. „To je bio veliki hit, samo što ja to tada nisam znao iskoristiti. Imao sam previše druženja s krivim menadžerima i kafanom“, iskreno je priznao Dino, objašnjavajući zašto se odlučio ponovno okušati na pozornici i dati sebi novu šansu. Za svoju audiciju pripremio je novu pjesmu, čiju su kvalitetu članovi žirija ipak prepoznali. „Stvarno ti kažem, i bez imalo zezancije, ovo je stvarno bilo dobro“ – rekla je Maja Šuput na njegovu izvedbu, a Martina je stručno dodala: „Nastup je bio, u svakom slučaju, veliki odmak od onoga što smo vidjeli prije. Iako nije dobio Martinin glas, preostali članovi žirija poslali su ga u sljedeći krug. Dino je prije odlaska još jednom podsjetio publiku na svoj hit „Viski i tekila“, što je izazvalo oduševljenje u studiju.

Foto: Nova TV

Nakon njega, uslijedilo je nešto potpuno drugačije. Duo Parshyns iz Ukrajine, došli su, kako kažu, šokirati sve prisutne. Ovi Guinnessovi rekorderi izveli su nevjerojatne akrobacije na najvećoj visini do sada u Supertalentu. „Mislim da je ovo najviša točka koju smo ikad imali“, rekao je Davor Bilman. „Bilo je zastrašujuće, a uživao sam tek kad me prošao strah.“ Unatoč napetosti i strahu koji su cijelo vrijeme pratili izvedbu, duo je izborio prolazak u sljedeći krug. Pozornicu je zatim preuzeo Filip Bogdan, 16-godišnji strastveni kolekcionar gramofonskih ploča i obožavatelj vintage estetike koji njeguje poseban glazbeni ukus. „Više volim pjevati stariju glazbu jer kroz nju mogu pokazati svoje osjećaje“, rekao je Filip prije nego što je izveo bezvremenski klasik „Tiho plove moje čežnje“ Ive Robića, a publika i žiri ubrzo su shvatili da pred sobom imaju ozbiljan talent. „Malo je reći da si pomeo večeras“, oduševljeno je komentirala Maja Šuput. Martina mu je poručila: „Jedva čekam čuti te ponovno. Filip je zasluženo osvojio četiri ‘da’ i time osigurao prolazak u sljedeći krug.

Među kandidatima koji su unijeli posebnu dozu šarma i kulture na pozornicu našao se i Bashkar, 33-godišnji Indijac koji se prije nekoliko godina preselio u Hrvatsku. Fasciniran hrvatskom tradicijom i mentalitetom, odlučio je svoje iskustvo pretočiti u stand-up nastup ispunjen duhovitim anegdotama iz svakodnevnog života. Njegov nastup nasmijao je žiri, a Maja Šuput pohvalila ga je riječima: „Bashkar, vrlo ste duhoviti i već dobro pričate hrvatski.“ Iako nije dobio prolazak u sljedeći krug, Fabijan mu je jedini dao „da“, prepoznavši u Bashkaru talent koji tek treba procvjetati. Na pozornicu se nakon dvije godine vratila i Helen Rakonjac koja se prisjetila svog prvog nastupa: „Fulala sam tada dionice i malo je to bilo neoprostivo. No ja nisam odustala, ipak sam došla!“ Ni ovoga puta tremu nije uspjela potpuno sakriti, a nakon što su je Bilman i Maja zaustavili svojim „X-evima“, Helen nije mogla sakriti emocije. Iako nije prošla dalje, žiri je prepoznao pomak u pjevanju. „Helen, ovo je bilo osjetno bolje nego prije dvije godine. Ipak, ima i dalje stvari na kojima treba raditi“, poručila joj je Martina.

Posebnost na pozornici je donio Matea Stanović, 13-godišnji dječak s nesvakidašnjim talentom koji svoje slobodno vrijeme najradije provodi heklajući. Njegova ljubav prema ručnom radu osvojila je žiri, a Martina mu se čak pridružila na pozornici te zajedno s njim počela heklati. Bilman ga je pohvalio riječima: „Sviđa mi se što u ovo vrijeme radiš nešto ovako posebno.“ Martina je njegov talent sažela najtoplijom porukom večeri: „Daj Bože čim više ovakve djece i onda će ova zemljica biti još ljepše mjesto za živjeti.“ Svoj pjevački talent potom je predstavila Bojana Krstić, koja se odlučila za emotivnu izvedbu pjesme „Ne kuni me, ne ruži me majko“. Iako je na pozornicu donijela snažnu energiju i vlastiti umjetnički izričaj, žiri je imao podijeljene dojmove. Davor Bilman osvrnuo se na izvedbu riječima: „Sad ću malo biti kao moj kolega i iskoristiti citat jedne profesorice pjevanja - Maco, nije poanta da tebi bude lijepo, već da nama bude lijepo. Čuli smo, nažalost, i previše onog što nije bilo dobro.“ Maja je dodala kako je toliko vjerovala u njezin nastup da je gotovo bila uvjerena da će izvedba biti prava senzacija, ali Bojanina 'umjetnička sloboda', kako su je opisali, povremeno je otišla u smjeru koji je narušio cjelokupan dojam. Unatoč kritikama, Bojana je ostavila snažan dojam na Fabijana, koji joj je poručio: „Vi pjevate jer to izlazi iz vaše prekrasne duše.“ Ipak, to nije bilo dovoljno za prolazak dalje – jedino ju je Martina podržala svojim „da“, ohrabrujući je da nastavi graditi svoj glazbeni put.

Ivona Murk odmah je osvojila pozornicu svojom iskrenom energijom i zaraznom ljubavlju prema plesu. Meni si bila divlja, strastvena, a i glazba je bila odlična.“ S nadom da će žiri osvojiti svojim autorskim djelom, Tomislav Tomaš, građevinski radnik s umjetničkom stranom, na Supertalent je došao predstaviti svoju ljubavnu rap pjesmu nadahnutu filmovima. „Ja mislim da je ovo odličan pokazatelj razlike između sobe i pozornice. Ja sam čuo sav tvoj tekst, ali točke nije bilo“, rekao je Fabijan. Martina je bila blaga, ali iskrena: „Mislim da te je pojela trema. No, to ne znači da ti to ne trebaš raditi. Ja bih čak rekla da ima smisla da se ti ovime baviš.“ Ipak, Tomislav nije prošao u sljedeći krug. Emisiju je zatvorio Bruno Tomašić, koji se na Supertalent audiciju vratio čak šesti put, nadajući se da će ovog puta napokon izboriti prolazak. „Ja ti moram priznati jedno — stvarno ti se divim što svaki put dođeš“, rekao mu je Davor Bilman. No, i ovoga puta vokalno zahtjevan odabir pjesme pokazao se preprekom. Martina mu je uputila iskren, ali poticajan savjet: „Što radiš iduću nedjelju? Dolaziš za sedam dana s pjesmom koju stvarno znaš. Dajem ti tjedan dana da pjevaš dan i noć, dođeš i budeš prezentator ozbiljnog talenta — ne podcjenjujući ni sebe, ni publiku, ni nas, ni svoj talent.“ Bruno je pozornicu napustio s četiri iksa, ali i kartom za povratak. Hoće li zasjati u posljednjoj audicijskoj epizodi i konačno ostvariti svoj san, saznat ćemo sljedeće nedjelje na Novoj TV!