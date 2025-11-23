VIDEO Kći našeg pokojnog glazbenika oduševila nastupom u 'The Voice Kids': 'Krv nije voda, svi smo ponosni'

Kći pokojnog dubrovačkog glazbenika, frontmena benda Gruhak Borisa Kosovića, ali i nećakinja nekadašnje pjevačice Silente Doris Kosović, 11-godišnja Neša Kosović sinoć je nastupila na The Voice Kids Hrvatska. Izvedbom pjesme 'Home', koju inače izvode Edward Sharpe & Magnetic Zeros dobila je jedan okret i mentoricu Miju.

Inače svira violinu, a ovo joj je prvi pjevački nastup pred publikom, otkrila je njezina mama Deša Ficović Kosović koja je skupa s Doris hrabrila kćerku iz publike. 'Dobro sam sve odradila i zadovoljna sam', rekla je Neša nakon nastupa u studiju. 'Ista tata', 'Svi smo ponosni na tebe srećo', 'Krv nije voda, iz predivne si familije dušo draga, i tata, djed, dundo, moji veliki prijatelji i nezaboravni koji više nisu s nama, sigurno su preponosni gledajući te s neba. Samo hrabro naprijed draga curice', nizali su se komentari na njezin nastup.

U novoj sezoni Voice Kidsa mentori su ostali isti - Vanna, Mia, Gobac i Tolja. Nakon dva kruga predizbora i gotovo tisuću prijava, izabrano je 81 dijete koje će svojim glasom i osobnošću pokušati izboriti nastup u The Voice Kids Hrvatska, objavljeno je na stranici popularnog showa. Finalisti prve sezone zajedno s mentorima otpjevali su "I've Got The Music In Me“ (Kiki Dee Band) i time poželjeli dobrodošlicu novim mladim pjevačicama i pjevačima koje upoznajemo tijekom 5 emisija audicija.

Nešin tata Boris preminuo je u rujnu 2018. godine nakon borbe s teškom bolešću. Imao je nevjerojatnu energiju, a njegova grupa je uspješno nastupala po Hrvatskoj. Grupa Gruhak na sceni je bila skoro 20 godina, a 2011. izdali su i album s autorskim pjesmama. U Americi su 2017. godine snimili novi album sa 14 pjesama. Izlazak albuma je prolongiran, jer se Borisu vratila bolest, koja se u jednom trenutku bila povukla, pa je zajedno s bendom planirao nove projekte. Nažalost, s nepunih 40 godina, Boris Kosović je izgubio svoju životnu bitku.