© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
ISTA TATA

VIDEO Kći našeg pokojnog glazbenika oduševila nastupom u 'The Voice Kids': 'Krv nije voda, svi smo ponosni'

Neša Kosović
Foto: Dario Njavro/HRT
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
23.11.2025.
u 17:30

Inače svira violinu, a ovo joj je prvi pjevački nastup pred publikom, otkrila je njezina mama Deša Ficović Kosović koja je skupa s Doris hrabrila kćerku iz publike.  'Dobro sam sve odradila i zadovoljna sam', rekla je Neša nakon nastupa u studiju.

Kći pokojnog dubrovačkog glazbenika, frontmena benda Gruhak Borisa Kosovića, ali i nećakinja nekadašnje pjevačice Silente Doris Kosović, 11-godišnja Neša Kosović sinoć je nastupila na The Voice Kids Hrvatska. Izvedbom pjesme 'Home', koju inače izvode Edward Sharpe & Magnetic Zeros dobila je jedan okret i mentoricu Miju.

Inače svira violinu, a ovo joj je prvi pjevački nastup pred publikom, otkrila je njezina mama Deša Ficović Kosović koja je skupa s Doris hrabrila kćerku iz publike.  'Dobro sam sve odradila i zadovoljna sam', rekla je Neša nakon nastupa u studiju. 'Ista tata', 'Svi smo ponosni na tebe srećo', 'Krv nije voda, iz predivne si familije dušo draga, i tata, djed, dundo, moji veliki prijatelji i nezaboravni koji više nisu s nama, sigurno su preponosni gledajući te s neba. Samo hrabro naprijed draga curice', nizali su se komentari na njezin nastup.

Josipu su se okrenuli svi mentori, a on je otpjevao pjesmu Ive Robića
Neša Kosović
1/29

U novoj sezoni Voice Kidsa mentori su ostali isti - Vanna, Mia, Gobac i Tolja. Nakon dva kruga predizbora i gotovo tisuću prijava, izabrano je 81 dijete koje će svojim glasom i osobnošću pokušati izboriti nastup u The Voice Kids Hrvatska, objavljeno je na stranici popularnog showa.  Finalisti prve sezone zajedno s mentorima otpjevali su "I've Got The Music In Me“ (Kiki Dee Band) i time poželjeli dobrodošlicu novim mladim pjevačicama i pjevačima koje upoznajemo tijekom 5 emisija audicija. 

Nešin tata Boris preminuo je u rujnu 2018. godine nakon borbe s teškom bolešću. Imao je nevjerojatnu energiju, a njegova grupa je uspješno nastupala po Hrvatskoj. Grupa Gruhak na sceni je bila skoro 20 godina, a 2011. izdali su i album s autorskim pjesmama.  U Americi su 2017. godine snimili novi album sa 14 pjesama. Izlazak albuma je prolongiran, jer se Borisu vratila bolest, koja se u jednom trenutku bila povukla, pa je zajedno s bendom planirao nove projekte. Nažalost, s nepunih 40 godina, Boris Kosović je izgubio svoju životnu bitku.

Cijela Arena s Crvenom jabukom pjeva u čast Halidu
Ključne riječi
showbiz Silente Doris Kosović Neša Kosović

Komentara 2

Pogledaj Sve
PA
pasjura00
18:52 23.11.2025.

Žao mi je što nije prošla Mia Galić, 😒

LU
Lukeruk
18:18 23.11.2025.

Neša, Deša i čika Peša

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Kupnja