Slavni glazbenik osuđen na 14 godina zatvora, optužili ga da je izdao Ameriku

Bivša hip-hop superzvijezda i suosnivač kultne grupe Fugees, pedesettrogodišnji Prakazrel "Pras" Michel, suočio se s brutalnom stvarnošću u četvrtak u saveznoj sudnici u Washingtonu, gdje mu je izrečena kazna od 14 godina zatvora zbog njegove ključne uloge u složenoj međunarodnoj financijskoj i političkoj zavjeri. Sutkinja Okružnog suda SAD-a Colleen Kollar-Kotelly donijela je presudu nakon što je Michel u travnju 2023. proglašen krivim po deset točaka optužnice, uključujući urotu, djelovanje kao neregistrirani agent strane vlade, ometanje svjedoka i davanje lažnih iskaza.

Michel, koji je tijekom devedesetih godina žario i palio svjetskim glazbenim ljestvicama uz Lauryn Hill i Wyclefa Jeana, u sudnici je djelovao rezignirano te je odbio iskoristiti priliku da se obrati sudu prije izricanja kazne. Osim zatvorske kazne, određeno je da će nakon odsluženja provesti još tri godine pod nadzorom, a naloženo mu je i oduzimanje imovine u vrijednosti od približno 61 milijun eura, što predstavlja dio sredstava stečenih kriminalnim aktivnostima. Michelu je naloženo da se javi na odsluženje kazne do 27. siječnja 2026. godine, čime je okončano jedno od najneobičnijih suđenja u novijoj američkoj povijesti koje je spojilo svijet Hollywooda, visoke politike i međunarodnog kriminala.

FOTO Thompson započeo dvoransku turneju! Velika gužva stvorila se prije početka koncerta, evo kako je sve izgledalo

Srž ovog kompleksnog slučaja vrti se oko Michelovog odnosa s malezijskim milijarderom i bjeguncem Low Taek Jhoom, poznatijim kao Jho Low, koji je optužen za pronevjeru milijardi dolara iz malezijskog državnog fonda 1MDB. Prema dokazima iznesenim tijekom suđenja, Michel je primio više od 115 milijuna eura od Lowa kako bi tim novcem ilegalno utjecao na američku politiku na najvišim razinama. Tužitelji su detaljno opisali kako je reper koristio mrežu takozvanih "slamnatih donatora" – posrednika koji su formalno davali novac kako bi se prikrio stvarni izvor financiranja – da bi usmjerio milijunske iznose u kampanju za reizbor bivšeg predsjednika Baracka Obame 2012. godine. Iako je američkim zakonom strogo zabranjeno da strani državljani financiraju političke kampanje, Michel je svjesno zaobilazio te propise. Njegovi odvjetnici pokušali su umanjiti težinu ovih djela tvrdeći da Low nije imao nikakve specifične političke ciljeve ili agende, već da je njegova motivacija bila banalna i vođena taštinom – malezijski biznismen navodno je samo očajnički želio fotografiju s tadašnjim predsjednikom Obamom. Ipak, dokazi su pokazali sustavno i proračunato djelovanje s ciljem infiltracije u američki politički sustav novcem sumnjivog podrijetla.

FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević čeka drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina

No, Michelove kriminalne aktivnosti nisu stale samo na Obaminoj administraciji; one su se nastavile i dolaskom Donalda Trumpa na vlast 2017. godine, što je slučaju dalo dodatnu težinu i pokazalo reperovu spremnost da surađuje s bilo kojom političkom opcijom radi financijske koristi. Tužiteljstvo je dokazalo da je Michel pokušao iskoristiti svoj utjecaj i novac kako bi lobirao kod visokih dužnosnika Trumpove administracije, uključujući Ministarstvo pravosuđa, da obustave istragu protiv Jho Lowa zbog pljačke fonda 1MDB. Osim toga, sudjelovao je u naporima da se osigura izručenje istaknutog kineskog disidenta natrag u Kinu, djelujući pritom kao agent kineskih interesa bez da se ikada registrirao pri američkim vlastima kako to zakon nalaže. Tužitelji su u svojim završnim riječima bili nemilosrdni, navodeći da je Michel "izdao svoju zemlju za novac" te da je "bez isprike i neumorno lagao kako bi proveo svoje planove", pokazujući potpunu ravnodušnost prema nacionalnoj sigurnosti i integritetu američkog pravosudnog sustava. Njegova pohlepa, tvrdili su, bila je jedini pokretač, a razmjeri njegovih zločina zahtijevali su kaznu koja bi odražavala ozbiljnost izdaje povjerenja javnosti.

Samo suđenje bilo je medijski spektakl koji je privukao golemu pozornost javnosti, ne samo zbog optuženika već i zbog popisa svjedoka koji je uključivao neka od najpoznatijih imena svijeta zabave i politike. Oscarovac Leonardo DiCaprio svjedočio je o svojim vezama s Jho Lowom, koji je bio jedan od glavnih financijera filma "Vuk s Wall Streeta", objašnjavajući kako je Low organizirao raskošne zabave i obasipao ljude skupocjenim darovima. Na klupi za svjedoke pojavio se i bivši državni odvjetnik Jeff Sessions, koji je govorio o pritiscima i pokušajima utjecaja na Ministarstvo pravosuđa. Tijekom postupka, Michel je napravio niz pogrešnih koraka, uključujući pokušaje ometanja svjedoka i davanje lažnog iskaza pod prisegom, što je dodatno otežalo njegovu poziciju. Zanimljiv detalj nakon suđenja bio je i zahtjev obrane za ponovnim suđenjem, djelomično temeljen na tvrdnji da je Michelov prethodni odvjetnik koristio generativni program umjetne inteligencije za pripremu završne riječi, što je navodno dovelo do grešaka u obrani. Sutkinja je taj zahtjev odbacila u kolovozu 2024., zaključivši da navedene pogreške nisu rezultirale ozbiljnom nepravdom koja bi zahtijevala poništenje presude.

Rasprava o visini kazne otkrila je duboki jaz između percepcije tužiteljstva i obrane o težini Michelovih djela. Tužitelji Ministarstva pravosuđa, pozivajući se na savezne smjernice za kažnjavanje, prvotno su sugerirali da bi prikladna kazna za Michela mogla biti doživotni zatvor. U svojim podnescima sudu, istaknuli su da njegova kazna mora odražavati "širinu i dubinu njegovih zločina", kao i njegovu potpunu ravnodušnost prema rizicima kojima je izložio Sjedinjene Američke Države. Usporedili su njegove postupke s djelima koja potkopavaju same temelje demokratskog procesa. S druge strane, Michelov odvjetnik Peter Zeidenberg oštro se usprotivio takvim prijedlozima, nazivajući ih apsurdnima. Obrana je u svojim podnescima čak koristila književne reference, navodeći da bi stav vlade izazvao zgražanje čak i kod inspektora Javerta iz "Jadnika", te da takav pristup samo ilustrira kako se smjernice mogu manipulirati do apsurdnih rezultata.

Zeidenberg je tvrdio da je kazna od 14 godina "potpuno neproporcionalna kaznenom djelu", ističući da su doživotne ili iznimno duge kazne obično rezervirane za teroriste koji su uzrokovali smrtne posljedice ili vođe narko kartela, a ne za financijske malverzacije ovakve vrste. Obrana je predlagala kaznu od tri godine zatvora, smatrajući je pravednom s obzirom na okolnosti. Nakon izricanja presude, Michelov pravni tim najavio je žalbu i na presudu i na visinu kazne. U izjavi za medije, Zeidenberg je naglasio da vjeruju kako presuda nije potkrijepljena dokazima te da je Michel nepravedno izdvojen u odnosu na druge sudionike u sličnim shemama. Predstavnici NBC News izvijestili su kako je ovaj slučaj jedinstven upravo zbog kombinacije celebrity statusa optuženika i ozbiljnosti optužbi za nacionalnu sigurnost.

Pad Prasa Michela označava tužan kraj jedne ere za obožavatelje grupe Fugees, koja je sredinom devedesetih redefinirala hip-hop žanr albumom "The Score". Michel, rodom iz Brooklyna i dijete haićanskih imigranata, zajedno s Lauryn Hill i Wyclefom Jeanom stvorio je glazbenu ostavštinu koja je prodana u desecima milijuna primjeraka i nagrađena s dva Grammyja. No, dok su se njegovi kolege nastavili baviti glazbom i umjetnošću, Michel je krenuo putem rizičnih investicija i političkih intriga koje su ga na kraju koštale slobode.