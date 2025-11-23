Meri Goldašić o detaljima razvoda: 'Nisam se bojala osude javnosti'

Influencerica i bivša sudionica Masterchefa Meri Goldašić nedavno je otkrila da se razvodi od supruga Jurice, a sada je otkrila i detalje razvoda za koji kaže da se nije dogodio naglo. Tvrdi da joj je bilo teško priznati samoj sebi da je došao kraj. "Jako teško. Naša je priča bila iskrena, nikad izgrađena na lažnoj slici. Uvijek sam dijelila realne trenutke, i lijepe i teške, naravno, neke sam ipak zadržala i za sebe. Ali priznati sebi kraj ne znači negirati prošlost. Naprotiv, znači poštovati ono što je bilo i svjesno donijeti odluku koja je ispravna. Ono što smo imali bilo je autentično i to će uvijek ostati dio mene", rekla je za Story. Dodala je da se nije bojala osude javnosti. "Ljudi često vide samo djelić svakodnevice i na temelju toga stvaraju priču. No ja nikad nisam htjela biti ideal bilo kome. Živim stvaran život i uvijek sam pokušavala to prikazati", istaknula je te dodala da ostaju tim kada je u pitanju odgoj djece. "Prošla sam kroz sve faze, od šoka i tuge do prihvaćanja i mira. Naučila sam biti nježnija prema sebi i dopustiti si osjećaje umjesto da ih potiskujem. Danas sam zahvalna na svakom trenutku jer bez toga ne bih bila žena koja sam sada. Naučila sam da sam snažnija nego što sam mislila. Nisam izgubila vjeru u ljubav, u ljude niti u budućnost", zaključila je.

FOTO Meri Goldašić publika je upoznala u 'Masterchefu', a ovako se mijenjala kroz godine

Podsjetimo, popularna influencerica prije nekoliko dana objavila je da se razvodi od supruga Jure. - Dragi moji, želim vam reći nešto što je već neko vrijeme dio našeg privatnog života. Kao što su neki od vas naslutili, Jurica i ja nismo zajedno već neko vrijeme. Nije bilo neke velike stvari, nego puno malih trenutaka koji su nas vodili u različitim smjerovima. I oboje smo dugo pokušavali, razgovarali, tražili načine da ostanemo zajedno. I to je u redu, jer sve lijepo što smo imali, imalo je smisla. Zahvalna sam za godine koje smo dijelili, za lekcije, za ljubav koja nas je povezala i najvažnije, za našu djecu, koja ostaju naša najbitnija, najveća sreća - zaključila je.

Podsjetimo, Meri je u travnju prošle godine dala intervju za Večernji list te opisala devet čarobnih dana koje je sa suprugom Jurom te sinovima Aleksandrom i Riom provela na istočnoafričkom otoku Zanzibaru. – Povod za naša putovanja najčešće ne postoji. Kad odlučimo negdje otputovati, to je uvijek avanturistički, s namjerom da upoznamo destinaciju, ljude, kulturu i običaje. Najčešće i ne istražujemo previše, upravo zato što uživamo u iznenađenjima koja će nam ta destinacija pružiti. Upravo je zato Zanzibar ostavio snažne dojmove na nas. Djecu uvijek vodimo na putovanja, osim u rijetkim trenucima kad procijenimo da je vrijeme da uzmemo par dana za sebe i malo održimo romansu, tad pobjegnemo negdje sami, na vikend-odmor. Naši dječaci su tako naviknuti na dinamiku putovanja, pa nam gotovo sve prolazi glatko. Dapače, u trenucima kad smo suprug i ja umorni, pa odlučimo uzeti dan bez izleta i istraživanja, da se malo izležavamo na plaži, dečkima vrlo brzo postane dosadno. Zato nam je, složit će se svi roditelji, nakon obiteljskog odmora potreban još jedan odmor – kazala je Meri.