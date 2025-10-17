Večernji list
FOTO Kakva izazovna kombinacija: Lidija Bačić privukla pažnju u čipkastom topu i kožnoj minici
Pjevačica Lidija Bačić jučer je nastupila u sklopu Oktobeer festu i svojim obožavateljima je pjevala svoje poznate hitove i napravila pravu feštu.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Popularna Lile i ovom prilikom je pažnju privukla svojim izazovnim stylingom.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Za ovaj nastup odabrala je kožnu mini suknju, čipkasti top i kožnu jaknu.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Ovom kombinacijom je privukla pažnju, ali i istaknula svoju vitku liniju.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
