Zrinka Cvitešić pojavila se u grudnjaku na premijeri svoje nove predstave

Glumica Zrinka Cvitešić ovih je dana u Londonu predstavila svoju novu predstavu, 'Two Ladies', u kojoj glumi prvu damu Francuske.

Na premijeru je došla u jednostavnoj, ali izazovnoj kombinaciji. Ispod bijelog odijela nosila je samo crni grudnjak, ostavljajući malo toga za maštu. Cjelokupni izgled upotpunila je crnim salonkama.

- Nakon pet tjedana napornog rada press večer je iza nas. Sve što nam je preostalo je uživati svake večeri - napisala je Zrinka i priložila fotografije s premijere.

Foto: Instagram screenshot

Na društvenim se mrežama pohvalila premijerom u londonskom 'Bridge Theatreu', a pojavio se i njezin pet godina mlađi dečko, bivši nogometaš Niko Kranjčar, koji je spremno pozirao uz svoju uspješnu djevojku. Na fotografijama s premijere je i glumac i voditelj, Marinko Lešo.

O svojoj novoj ulozi progovorila je za britanski The Times, a dotakla se i odnosa Melanije i Donalda Trumpa. “Stoji li ona uvijek iza svog supruga? To ne znamo. Često viđamo fotografije prve dame i njezina supruga s raznih događanja, no ne znamo zapravo ništa o tome tko su oni i kako se odnose jedan prema drugome iza zatvorenih vrata”, kazala je Zrinka.

U lijepu brinetu Niko se zaljubio u Londonu dok je ona tamo boravila zbog angažmana na West Endu. Upravo je to mjesto i otkrilo njihovu ljubav. Nakon što je Zrinka osvojila prestižnu kazališnu nagradu Olivier, Niko Kranjčar pojavio se u dvorani i, vjerujući da je daleko od paparazza, poljupcem joj čestitao.

Foto: Instagram screenshot

Iako je vijest o vezi nogometaša i glumice, koji slove za jedan od najljepših domaćih parova, odjeknula kao bomba, njihovi prijatelji tvrde da je kemija između njih bila jasna i logična. Oboje se trude voditi što mirniji život, izlasci i noćne zabave samo su rijetke pojave.