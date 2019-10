Voditelj odlučio otići s televizije: 'Meni je bilo dosta, njima je bilo dosta'

Televizijski voditelj Trpimir Vicković Vicko na društvenim je mrežama objavio da više ne radi na Mreža TV-u kao vanjski suradnik.

- Da, nisam više voditelj i urednik emisije 'Stav'. Dosta je bilo. Pozdrav programsko-tehničkoj ekipi s kojom sam surađivao. Uskoro nešto sasvim drugačije – poručio je poznati voditelj. Na pitanje u kakvim su se odnosima razišli uvijek raspoloženi Vicko odbacuje sumnje da je riječ o nekom negativnom odnosu.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Ma ja se nisam nikada rastajao u neprijateljskim odnosima. Nemam nikakvih komentara. Meni je bilo dosta, njima je bilo dosta, svima je bilo dosta. Ja više to nisam mogao niti želio raditi i eto. Obostrana je bila želja da se više ne nastavi suradnja. Kolege neka rade što hoće, ja više ne mogu – rekao nam je u telefonskom razgovoru. Nije imao odjavnu emisiju niti se oprostio od gledatelja. - To je tako bilo praktično i odlučeno i to je to. Nit je mene tko zabranio ili me izbacio, jednostavno nemam takav način razmišljanja pa da bi nekoga optuživao. To je moja odluka i odluka uredništva. U kulturnim zemljama to se tako rješava – objasnio je.

Poručio je da se osjeća fenomenalno i u svom stilu ispričao se što vijest o odlasku nije dovoljno skandalozna, ali priznaje da on nije neki tip za skandale. O novim planovima, ipak, nije htio ništa otkrivati.

- Neću vam reći. Ja prvo skočim, onda dobro doskočim i onda kažem hop – slikovit je Vicko.

- Ja nisam nikad bio bez planova, uvijek sam ih imao hrpu. Do sada jednostavno nisam stizao. Znam sigurno da neću raditi politiku. Imam svoju emisiju na radiju gdje sam u stalnom radnom odnosu, to mi je najveća baza i tamo se ispunjavam do krajnost. Htio bi raditi nešto novo, ali ne možeš raditi nešto novo ako ne prekineš raditi ono staro – pojašnjava. Novi projekti mogli bi doći i prije nego očekujemo.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

- Ovaj tjedan sam nazvao neke ljude, sljedeći ću se naći s njima. Ne radim nikada nikome iza leđa, zato sam prvo htio prekinuti radni odnos – izjasnio se voditelj.