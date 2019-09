Problematičnu pjevačicu na snimanju seksualno uznemiravali: 'Izvadio je spolovilo'

Popularna reperica, Cardi B otkrila je da je tijekom jednog snimanja za časopis bila seksualno uznemiravana.

Ova 26-godišnjakinja tvrdi kako je fotograf koketirao s njom, a zatim izvadio svoje spolovilo. Rekla je da je bila užasno ljuta i da je izletjela sa snimanja. Sve to dogodilo se kada još nije bila poznata, piše Mirror. Sve je objasnila na 'WE TV's Untold Stories of Hip Hop'.

- Nikad neću zaboraviti kada sam išla na snimanje za časopis, i fotograf, on mi se pokušavao približiti kao: 'Aha, želiš li biti u časopisu?' Zatim je izvukao svoje spolovilo. Bila sam tako luda, i pomislila: 'Ovo je ludo. Znate što? Odustajem'. Znate što je ludo? Rekla sam to vlasniku časopisa, a on me je samo gledao kao: 'Pa? I'? - prepričala je svoje iskustvo.

Foto: Reuters/Pixsell

- Kad vidim pokret 'Me too' - cure iz kvarta za koje znam da su prošle isti tretman, čini se kao da morate raditi određenu vrstu stvari za s**** . Događa se, zaista, svaki dan - rekla je Cardi. Ipak, ovakve neugodnosti ne događaju joj se otkad je postala poznata. Cardi je još prije priznala da je kada je bila striptizeta "drogirala i pljačkala ljude da bi preživjela".

- Morala sam se skinuti i govoriti: 'O da, želite li me j*****? Da, da, da, vratimo se u hotel', i drogirala sam ih pa opljačkala. To sam radila' - progovorila je reperica.

Poznata je po javnim tučnjavama, među kojima je i ona s repericom Nicki Minaj, u rujnu prošle godine. Potukle su se u hotelu Plaza u New Yorku na zabavi jednog časopisa. Samo mjesec dana nakon tog incidenta, ponovo se potukla, ovog puta s dvije konobarice iz striptiz kluba u New Yorku. Ipak, ispisala je povijest i postala prva žena koja je Grammy osvojila u kategoriji najbolji rap-album za svoj "Invasion of Privacy".